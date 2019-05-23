Всех на всех. Какие трудности возникли при подготовке обмена заложников между Украиной и боевиками Сегодня, 16:55 1715 Цей матеріал також доступний українською Вооруженные Силы Украины — Украинские Воины/Facebook Боевики ответили, что установили только 27 украинских бойцов Вооруженные Силы Украины — Украинские Воины/Facebook

Украина поддерживает принцип обмена заложников в формате «всех на всех», но списки пленных, которые подает официальный Киев, не совпадают с данными боевиков.

Об этом в Facebook заявил Евгений Марчук, который до 19 мая был представителем Украины в Трехсторонней контактной группе.

Он рассказал, что Украина в соответствующей процедуре с участием ОБСЕ и Международного Красного креста передала подробный список на 107 человек, о которых точно известно, что они живы. Но через некоторое время боевики ответили, что установили только 27 человек. Об остальных 80 — ничего не знают, и их не нашли.

Марчук предположил, что боевики срывают обмен пленными через пытки украинцев.

Обсуждение в АП

Между тем в Администрации президента обсудили возможности урегулирования ситуации на Донбассе. Как рассказал журналистам заместитель главы АП Вадим Пристайко, они с президентом Владимиром Зеленским общались несколько часов. Основной темой разговора был минский процесс.

Украина не выживет без таких партнеров как Европейский Союз и НАТО

«С президентом мы говорили несколько часов о том, каким образом мы можем сдвинуть этот процесс, который застрял на мертвой точке. Минск, процессы все, включая миротворческие, Трехсторонняя контактная группа, Нормандский формат, телефонные переговоры лидеров, которые произошли сегодня и которые состоятся в ближайшее время», — отметил Пристайко.

Пристайко также сообщил, что президент Владимир Зеленский накануне общался по телефону с лидерами Германии, Франции и России. Пристайко также отметил, что Украина не выживет без таких партнеров как Европейский Союз и НАТО. Поэтому рассчитывает на их поддержку.

Честный сценарий

Глава совета Всеукраинского объединения Союз участников миротворческих операций Сергей Грабский в беседе с Радио НВ отметил, что мы вряд ли дождемся от России честного сценария обмена пленных.

Поэтому важно обменять хотя бы тех людей, о которых уже есть подтверждение. Если мы можем освободить хотя одного пленного, мы должны это делать.

Главная ценность для нас — люди

«Главная ценность для нас — люди. Если мы можем со свободными не сразу всех на всех, а можем освободить хотя бы десять, хотя бы двадцать наших ребят, хотя бы одного, мы должны это делать при любых условиях. Нам тот хлам, который сидит по нашим тюрьмам не нужен, но если мы можем добиться того, что мы освободим хоть кого-то, это уже будет работать. Постепенно мы будем отрабатывать эти вопросы, у нас есть пример положительный Израиля, который готов за одного пленного солдата отдавать 100, 200 тысячу арестованных противников», — отметил Грабский.

Кадровые изменения в Генштабе

Между тем реформирование Генштаба Вооруженных сил проводит вновь назначенный глава Генерального штаба Руслан Хомчак. Он уже анонсировал кадровые изменения.

Во всех стандартах НАТО первым проходит отношение к человеку

В частности, уже сегодня он начнет прослушивать должностных лиц, командующих и заместителей.

«Однозначно, что кадровые изменения будут. Единственное, что могу сказать, что ни одно кадровое решение не будет принято эмоционально. Я остался жив. Если бог мне жизнь сохранил, то я должен положить свою жизнь для того, чтобы изменить в армии все, что можно, для того, чтобы в армии люди не погибали. В моих приоритетах — это человек, потому что во всех стандартах НАТО первым проходит отношение к человеку, а вокруг этого человека основываются остальные стандарты», — отметил Хомчак.

НАТО и Украина

Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс пообещал расширить военную поддержку Украины.

НАТО и Украина будет продолжать сотрудничество в области обучения

Он сообщил об этом во время пресс-конференции по итогам заседания военного комитета альянса. Уолтерс подтвердил, что НАТО и в дальнейшем будет поддерживать Украину в оборонной сфере.

«Мы будем продолжать сильное сотрудничество в сфере обучения, которое у нас было в последние годы. Расширение этого сотрудничества возможно с целью защиты территории Украины», — отметил Уолтерс.

Правозащитники, занимающиеся вопросом освобождения пленных, говорят, что пока к ним за консультациями никто из представителей команды нового президента не обращался.

По словам правозащитницы медийной инициативы за права человека Марии Томак, президентской команде обязательно необходимо создать должность Уполномоченного по вопросам освобождения заложников при президенте.