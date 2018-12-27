Все захваченные украинские моряки назвали себя военнопленными - адвокат Сегодня, 19:55 23 Цей матеріал також доступний українською Фото: Николай Полозов‎/Защита военнопленных украинских моряков via Facebook Украинские моряки были захвачены на борту кораблей ВМС Украины

Все украинские военные моряки, захваченные российскими пограничниками в Керченском проливе, заявили под протокол, что являются военнопленными.

Об этом заявил адвокат Николай Полозов.

"Все 24 военнопленные украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными. Оставшиеся два раненых моряка Андрей Эйдер и Андрей Артеменко заявили об этом сегодня [27 декабря]", - заявил он в Facebook.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины, ранения получили три украинских моряка.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 24 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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