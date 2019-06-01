Все взрослые украинцы могут бесплатно вакцинироваться от кори — Супрун Вчера, 10:32 Цей матеріал також доступний українською Ульяна Супрун via Facebook Супрун: МЗ приобрело 780 тысяч дополнительных вакцин против кори Ульяна Супрун via Facebook

Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун в интервью журналу НВ рассказала, что все взрослые украинцы сейчас могут бесплатно вакцинироваться от кори.

Супрун отметила, что Министерство здравоохранения приобрело 780 тыс. дополнительных вакцин против кори, поскольку сейчас в Украине вспышка этой болезни.

«Мы также расширили прививки для взрослых, и уже сейчас все взрослые украинцы могут бесплатно вакцинироваться у своих семейных врачей от кори», — заявила она.

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По словам Супрун, с начала вспышки кори в Украине заболело около 100 тысяч человек, 40−42% которых — взрослые.

Напомним, 1 апреля 2019 года в Минздраве сообщили, что с начала 2019 года в Украине заболели корью 35 тысяч человек, 14 умерли от осложнений. 15 апреля 2019 года Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в первом квартале 2019 года количество зарегистрированных случаев заболеваемости корью во всем мире выросло на 300% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. 14 мая в ВОЗ заявили, что на Украину приходится более 70% всех заражений корью в Европе, выявленных в первые месяцы 2019 года.

Полный текст интервью с Ульяной Супрун читайте в свежем номере журнала НВ — № 19 от 30 мая 2019