Все трое бездомных, избитые сыном судьи и его приятелем в Павлограде, умерли

Все трое пострадавших, которых жестоко избили двое студентов в Павлограде Днепропетровской области в прошлом месяце, умерли.

Об этом Павлоград.dp.ua сообщил заместитель главврача больницы №4 по хирургии Искендер Искендеров.

По его словам, двое мужчин получили тяжелые травмы черепа и, грудной клетки. Один из них умер сразу, второго отправили в больницу Днепра, но он также скончался.

Третья жертва умерла в ночь на 30 октября. У него диагностировали разрыв селезенки и черепно-мозговую травму. "Его выписали, а потом он поступил с перитонитом. Прооперировали, но он умер", - рассказал врач.

Парней, подозреваемых в избиении мужчин, взяли под стражу без права внесения залога. Один из них учится в Криворожском центре профессионального образования металлургии и машиностроения, второй - студент Днепропетровского государственного университета внутренних дел. Он же приходится сыном судьи Юрьевского районного суда Днепропетровской области.

Напомним, что инцидент произошел в ночь на 14 октября. 20-летний и 18-летний студенты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили трех мужчин без определенного места жительства.