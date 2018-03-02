Все школьники Харьковской области ушли на каникулы, ТЭЦ-5 переводят на мазут

Харьковская область одной из первых предприняла чрезвычайные меры для экономии потребления газа из-за провокации российского Газпрома.

Так, все учебные заведения высшие, школы и профтехобразование области отправили на вынужденные пятидневные каникулы (до 6 марта) для экономии газа.

Заместитель главы Харьковской облгосадминистрации Евгений Шахненко заверил на брифинге, что запасов угля на Змиевской ТЭС (Харьковская обл.) хватит до конца отопительного сезона, передает Интерфакс-Украина.

Кроме того, ТЭЦ-5 со 2 марта переводят на режим работы "мазут".

Напомним, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик во время выступления в Раде 2 марта заявил, что детским садам, школам и высшим учебных заведениям по всей Украине рекомендовали приостановить работу для экономии потребления газа.

1 марта при Совете Национальной безопасности состоялось заседание кризисного штаба под руководством первого вице-премьер Степана Кубива, по результатам которого был введен План действий. Он предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут, что даст возможность экономить порядка 15-20 млн куб. м в сутки.

Президент Украины Петр Порошенко призвал соотечественников прикрутить тепло в домах.

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