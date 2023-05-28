Уровень опасности остается высоким. Все ракетоносители Черноморского флота РФ заведены в пункты базирования — ОК Юг 28 мая, 12:47 Российские военные корабли (Фото:Military News Agency/Handout via REUTERS)

Россияне держат в Черном и Азовском морях на боевом дежурстве восемь боевых кораблей. Все ракетоносители Черноморского флота РФ заведены в пункты базирования.

Об этом сообщает пресс-служба ОК Юг в Facebook.

«В Черном море корабельная группировка вражеского недофлота состоит из 7 единиц, еще один корабль дежурит в Азовском. Все ракетоносители заведены в пункты базирования», — говорится в сообщение.

Видео дня

По данным ОК Юг, уровень ракетной угрозы остается высоким.

«Для вывода ракетоносителей на дежурство достаточно нескольких часов, а после дроновой атаки враг часто применял ракетные удары как средство усиления давления и психологического напряжения населения», — добавили в пресс-службе.

В ночь на воскресенье, 28 мая, в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Россияне массированно атаковали столицу и другие регионы дронами-камикадзе.

Силам ПВО удалось сбить 52 из 54 ударных беспилотников.

В Киеве обломки сбитых дронов упали в Голосеевском, Печерском и Дарницком районах, повреждены здания и склад предприятия, произошли пожары. Один человек погиб, двое пострадали.

Взрывы также были слышны в Житомире. Враг нанес удар по одному из инфраструктурных объектов области.