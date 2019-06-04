Фоззи
Мертвый лес как символ жизни
Сергей Фурса
Коломойский не зря вернулся
Владимир Фесенко
Зачем Кличко позвал Саакашвили в Удар
Павел Казарин
Угодить всем. В чем трагедия Владимира Зеленского
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Все пятеро фигурантов дела Гандзюк признали себя виновными и пошли на сделку со следствием

4 июня, 03:27
Цей матеріал також доступний українською
Все пятеро фигурантов дела Гандзюк признали себя виновными и пошли на сделку со следствием - фото

Кто заказал Катю Гандзюк? via Facebook

Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года

Все пятеро обвиняемых в нападении на активистку Екатерину Гандзюк признали себя виновными и пошли на соответствующее соглашение с прокурором.

Как сообщает Радио Свобода, об этом заявили на заседании в Покровском райсуде Днепропетровской области, где 3 июня рассматривали дело.

Обвинение считает, что организатор нападения Сергей Торбин склонил других обвиняемых — Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова — к участию в покушении на Гандзюк. Кто был заказчиком преступления, не называется.

Все пятеро в суде заявили, что признают свою вину и подтверждают свое согласие на заключение.

Прокуратура просит приговорить Торбина к 6,5 годам лишения свободы, Грабчука — у 6 годам, Вишневского и Васяновича — к 4 годам, Горбунова — к 3 годам.

Как сообщалось, что судья вынесет приговоры в четверг, 6 июня.

Ранее организатор нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин признал себя виновным и пошел на сделку со следствием.

Читайте также:

Коррупция, сепаратизм, равнодушие. Против чего боролась Екатерина Гандзюк

Екатерина Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с привлечением 30−39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.

31 июля в Херсоне на нее было совершено нападение. Ее облили серной кислотой, в результате активистка получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

В нападении на Гандзюк подозреваются пять человек: Владимир Васянович, Никита Грабчук (ему инкриминируют непосредственно исполнение), Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский и Сергей Торбин.

Теги:   Екатерина Гандзюк

Спецтема   Убийство Гандзюк

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 07:11

img
Портнов через суд требует от украинской власти $300 тысяч компенсации за незаконное применение санкций
Политика

Сегодня, 22:44

img
Нардеп Барна покинул студию после вопроса об обиде журналистов — видео
Компании/Рынки

Сегодня, 11:47

img
Fiat Chrysler отказался от слияния с Renault

ТОП 3

События

Вчера, 20:19

img
Российский сухогруз из-за шторма зашел в территориальные воды Украины — ВМС
12270
События

Вчера, 21:59

img
В суде обжаловали новое Украинское правописание: иск подали от имени школьницы
10968
События

Вчера, 11:46

img
«При чем тут вы?»: Ганапольский в сюжете о квартире для семьи погибшего шахтера нагрубил его жене — видео
9143