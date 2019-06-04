Все пятеро фигурантов дела Гандзюк признали себя виновными и пошли на сделку со следствием 4 июня, 03:27 Цей матеріал також доступний українською Кто заказал Катю Гандзюк? via Facebook Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года Кто заказал Катю Гандзюк? via Facebook

Все пятеро обвиняемых в нападении на активистку Екатерину Гандзюк признали себя виновными и пошли на соответствующее соглашение с прокурором.

Как сообщает Радио Свобода, об этом заявили на заседании в Покровском райсуде Днепропетровской области, где 3 июня рассматривали дело.

Обвинение считает, что организатор нападения Сергей Торбин склонил других обвиняемых — Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова — к участию в покушении на Гандзюк. Кто был заказчиком преступления, не называется.

Все пятеро в суде заявили, что признают свою вину и подтверждают свое согласие на заключение.

Прокуратура просит приговорить Торбина к 6,5 годам лишения свободы, Грабчука — у 6 годам, Вишневского и Васяновича — к 4 годам, Горбунова — к 3 годам.

Как сообщалось, что судья вынесет приговоры в четверг, 6 июня.

Ранее организатор нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин признал себя виновным и пошел на сделку со следствием.

Екатерина Гандзюк умерла в больнице 4 ноября. Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность, химические ожоги с привлечением 30−39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений.

31 июля в Херсоне на нее было совершено нападение. Ее облили серной кислотой, в результате активистка получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

В нападении на Гандзюк подозреваются пять человек: Владимир Васянович, Никита Грабчук (ему инкриминируют непосредственно исполнение), Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский и Сергей Торбин.