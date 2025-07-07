Ночная атака РФ: в ряде областей объявлена воздушная тревога из-за атаки БПЛА, в Одессе, Киеве и Харькове раздавались взрывы

Украинский военный из мобильного отряда ПВО на Харьковщине (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Вечером 6 июля Россия начала новую атаку шахедами на территорию Украины, запустив их с севера и юга. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

06:53. Количество пострадавших в Харькове возросло до 13 — ОВА.

06:38. До 10 выросло количество пострадавших в результате российского удара по Харькову — Синегубов.

По его словам, восемь человек пострадали в Шевченковском районе, еще двое — в Слободском.

06:31. Число пострадавших в Харькове возросло до восьми.

Как сообщил галва ОВА Олег Синегубов, в Шевченковском районе зафиксировано уже шесть пострадавших в результате российской атаки.

06:21. Также известно о двух пострадавших в Слободском районе Харькова — Синегубов.

Общее количество пострадавших возросло до семи человек, отметил он.

06:14. В Шевченковском районе Харькова в результате атаки БПЛА пострадали четыре человека, среди них двое детей — Синегубов.

«Возник пожар на 8 этаже дома, ориентировочная площадь возгорания — 10 м². Также зафиксированы попадания вражеского БпЛА в Слободском районе города», — добавил он.

06:08. Угроза применения вражеских ударных БПЛА для Сумской области, курс южный, сообщают воздушные силы.

05:52. В Шевченковском районе Харькова зафиксировано попадание БПЛА в многоэтажку — глава ОВА Синегубов.

«В результате обстрела есть возгорание на 9 этаже. Предварительно, без пострадавших. Информация уточняется. Профильные службы работают на месте», — отметил он.

05:35. Как только Харьков был атакован двумя вражескими беспилотниками — городской голова Игорь Терехов.

По предварительной информации удар был зафиксирован в Шевченковском районе города.

02:41. В Соломенском районе Киева в результате атаки были повреждены авто и труба водоснабжения — Ткаченко.

Предварительно, без пожара и пострадавших.

02:36. В Деснянском районе Киева в результате падения обломков БПЛА повреждены окна в нежилом здании — начальник КГВА Тимур Ткаченко.

Информация о пострадавших и объеме повреждений уточняется, отметил он

02:18. Воздушные силы объявили об отбое угрозы ударных БПЛА по областям.

02:15. Отбой воздушной тревоги в Киеве.

01:42. В Киеве объявлена ​​воздушная тревога.

01:06. Воздушные силы о движении БПЛА:

группы БПЛА на севере и юге Черниговщины двигаются западным курсом в направлении Киевщины;

БПЛА в Черном море сменили курс на Одессу;

БПЛА на юго-западе Сумщины движется по западному курсу.

00:56. РФ атакует Одессу и район ударными беспилотниками — ОВА.

00:12. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:

группы БПЛА на севере Сумщины, курс западный ( Черниговщина);

Черниговщина); БПЛА на юге Сумщины, курс южный ( Полтавщина);

Полтавщина); ситуация с БПЛА в Черном море и в районе Южного и Одессы без изменений.

Карта воздушных тревог в Украине на 00:14 7 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

23:00 Объявлена ​​воздушная тревога в Запорожской области (без города Запорожья). Воздушные силы заявили, что зафиксирована активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря и есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.



22:43 Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики с северо-востока. Объявлена ​​воздушная тревога в Черниговской и Полтавской областях, в Одесской области воздушная тревога отменена.



22:26 Воздушные силы обновили данные о шахедах над Украиной:

БПЛА на западе Харьковщины, западным курсом в направлении Полтавы;



БпЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевской области;

новые группы БпЛА на юге Херсона, курс западный, вектор движения акватория Черного моря.

Объявлена ​​воздушная тревога в Одесской области.

22:23 Объявлена ​​воздушная тревога в Николаевской области и в Харькове. В то же время, Воздушные силы сообщили о пусках КАБов тактической авиацией россиян на Сумщину.



22:08 Объявлен отбой угрозы баллистики. В то же время, Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе авиационных средств поражения для прифронтовых областей. Воздушная тревога отменена во всех областях, кроме Сумской, Харьковской (тревога объявлена на всей территории области, кроме города Харьков) и Донецкой.



21:52 Объявлена ​​воздушная тревога в Харькове, Запорожской области (вместе с городом Запорожье), на всей территории Днепропетровской области, а также в Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики из Крыма в областях, где объявлена воздушная тревога.



В 21:35 Воздушные силы сообщили, что шахеды появились на севере Донецкой области и летят на запад.

Также сообщается, что шахеды появились на юге Херсонской области, они тоже сейчас летят на запад — в направлении Черного моря.

По состоянию на 21:42 воздушная тревога объявлена в Донецкой и Харьковской (без Харькова) областях.