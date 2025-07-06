Ночная атака шахедами: в ряде областей объявили воздушную тревогу, в Харькове, Запорожье и Николаеве раздавались взрывы

Взрыв российского шахеда в небе над Киевом (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)

Вечером субботы, 5 июля, Россия начала новую атаку шахедами на территорию Украины, в ряде областей объявили воздушную тревогу.

06:23. Группа БПЛА в Черниговской области — курсом на юг, Воздушные силы.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 06:23 6 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

06:15. В Киеве и в ряде областей отбой воздушной тревоги.

05:57. В Киеве и ряде областей объявлена ​​воздушная тревога.

Сообщается об угрозе баллистики.

05:42. Харьковская областная прокуратура опубликовала кадры с последствиями ночной атаки РФ на Шевченковский и Новобаварский районы Харькова.

По предварительной информации, оккупанты нанесли удар по городу шестью БПЛА типа Герань-2.

05:25. В Вышгородском районе Киевщины в результате российской атаки пострадали три человека — ОВА.

03:41. Воздушные силы объявили об отбое угрозы применения вражеских ударных БПЛА по областям.

03:37. Число пострадавших в результате атаки РФ на Харьков возросло до двух — Синегубов.

«В результате обстрела Шевченковского района, девочка в возрасте 2,8 месяца получила острую реакцию на стресс. Ей также оказывается необходимая медицинская помощь», — отметил он.

02:46. В результате российской атаки на Новобаварский район Харькова пострадала 46-летняя женщина — ОВА.

Пока ей предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

02:33. Отбой воздушной тревоги в Киеве.

02:19. По предварительной информации, россияне ударили по Шевченковскому району Харькова — Синегубу.

По словам главы Харьковской ОВ, на местах попаданий возникли пожары.

02:11. Есть предварительная информация об ударе шахедом по частному сектору в Новобаварском районе Харькова — мэр.

01:59 Армия РФ наносит повторные удары по Шевченковскому району Харькова — Синегубов.

01:40. В Николаеве слышны взрывы — мэр.

01:39. В Киевской области зафиксированы российские ударные БПЛА, работают силы ПВО — КОВА.

01:32. В Киеве объявлена ​​воздушная тревога.

01:12. В Харькове раздался взрыв — мэр.

01:06. Воздушные силы обновили информацию о движении шахедов:

группа ударных БпЛА на юге Черниговщины, двигающихся в западном направлении;

группа ударных БпЛА в центре Черниговщины — курсом на Киевщину;

группа БпЛА на юге Житомирщины — курсом на север;

БпЛА на севере Запорожья — курсом на Днепропетровщину;

группа враждебных БпЛА на Днепропетровщине — курсом на северо-запад;

группа ударных БпЛА по акватории Черного моря — курсом на Николаевщину;

БпЛА в Харьковской области — курсом на Полтавщину.

00:53. Угроза применения баллистического вооружения с юга — Воздушные силы.

00:06. Воздушные силы о движении БПЛА:

группа ударных БПЛА в Сумской области, движутся в направлении Полтавской и Черниговской областей;

группа ударных БПЛА в Харьковской области курсом на восток;

группа БПЛА в Черкасской области, курсом на Киевскую область;

группа БПЛА в Запорожской области курсом на Днепропетровскую область;

группа БПЛА на севере Донецкой области курсом на юг.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 00:08 6 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

23:30 Оккупанты выпустили КАБы на Донецкую область, сообщают Воздушные силы.



23:28 Воздушные силы обновили данные о шахедах над Украиной:

группа ударных БпЛА в Сумской области — в западном направлении;



группа ударных БпЛА в Харьковской области — курсом на восток;

группа БпЛА на западе Полтавщины — курсом на Черкасщину;

БпЛА на севере Полтавщины — курсом на Сумщину;

БпЛА на юге Полтавщины — курсом на Днепропетровщину;

группа враждебных БПЛА на востоке Полтавщины курсом на Харьковщину.

23:22 Объявлена ​​воздушная тревога в Золотоношском и Черкасском районах Черкасской области.



23:13 Оккупанты выпустили КАБы в Запорожье, сообщают Воздушные силы.



22:58 Воздушные силы обновили данные о шахедах над Украиной:

новая группа ударных БпЛА в Сумской области — в юго-западном направлении;



группа ударных БпЛА в Харьковской области — курсом на восток;

группа вражеских БпЛА на юге Полтавщины — курсом на юго-запад;

группа вражеских БПЛА на востоке Полтавщины курсом на Харьковщину.

22:53 Воздушную тревогу отменили в Черниговской области и объявили ​​в Запорожской области (кроме города Запорожье). Воздушные силы сообщили, что в Запорожской области есть угроза применения авиационных средств поражения.



22:14 Воздушные силы обновили данные о шахедах над Украиной:

группа ударных БпЛА на границе Днепропетровщины и Харьковщины — курсом на запад;



группа вражеских БпЛА на юге Сумщины — в направлении Полтавщины;

группа вражеских БпЛА на севере Полтавщины — курсом на юг;

ударные БпЛА на юге Черниговщины — в направлении Полтавщины.

Также сообщается, что Россия снова выпустила КАБы на Сумскую область.

22:08 Воздушные силы объявили отбой угрозы из-за взлета МиГ-31К. В настоящее время воздушная тревога продолжается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской (без Харькова), Днепропетровской (кроме Криворожского и Никопольского районов) и Донецкой областях.



21:46 В Киеве и на всей территории Украины объявлена ​​воздушная тревога. Воздушные силы предупредили о ракетной опасности из-за взлета носителя Калибров МиГ-31К. Также сообщается, что Россия запустила КАБы на Сумщину и Харьковщину.



21:28 Воздушные силы обновили данные о шахедах над Украиной:

группа ударных БпЛА в Донецкой области — курсом на Днепропетровщину;



группа вражеских БпЛА на востоке Днепропетровщины — в направлении Харьковщины;

группа вражеских БПЛА в Сумской и Черниговской области курсом на Полтавщину.

21:25 Оккупанты запустили КАБы в Харьковскую область, сообщают Воздушные силы.



21:09 Группа шахедов в Донецкой области продолжает движение на север, группа шахедов на севере Сумской области летит на юг, сообщают Воздушные силы. Объявлена ​​воздушная тревога в Павлоградском районе Днепропетровской области, Черниговской и Харьковской областях (без Харькова).



20:44 Воздушные силы сообщили о появлении угрозы шахедов на Сумщине. Также сообщается о шахеде в Донецкой области, который летит на север.

В 20:30 Воздушные силы сообщили, что угроза шахедов появилась в Запорожской и Донецкой областях.

По состоянию на 20:34 в Донецкой и Запорожской областях (кроме города Запорожье) объявлена воздушная тревога.

Также воздушная тревога объявлена в Синельниковском районе Днепропетровской области и в Сумской области. В 19:28 Воздушные силы сообщали, что Россия выпустила на Сумщину КАБы, а в 19:48 — что на севере, востоке и юге Сумщины зафиксированы российские разведывательные беспилотники, по которым возможна работа ПВО.