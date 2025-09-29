Россия атакует Украину шахедами: в некоторых областях объявлена воздушная тревога

Взрыв российского дрона в небе над Киевом (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)

Вечером 28 сентября Россия продолжает атаку шахедами на территорию Украины, которая длится еще с ночи.

06:33. Воздушные силы сообщают о БПЛА в Черниговской области, курс на Сумскую область (Конотопский район).

05:21. БПЛА в Черниговской области (Новгород-Северский, Корюковский, Нежинский районы), курс юго-западный.

04:53. Воздушные силы сообщают о БПЛА на Днепропетровщине (Синельниковский район), курс северо-западный.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 04:53 29 сентября 2025 года / Фото: alerts.in.ua

02:35. Воздушные силы сообщают о движении БПЛА на Днепропетровщине (Камянский район), курс западный.

Карта воздушных тревог в Украине на 02:37 29 сентября 2025 года / Фото: alerts.in.ua

00:27. БПЛА на востоке Днепропетровщины, курс юго-западный, сообщают Воздушные силы.

Карта воздушных тревог в Украине на 00:27 29 сентября 2025 года / Фото: alerts.in.ua

23:47. Воздушные силы сообщают о БПЛА на Днепропетровщине, курс на Кировоградщину.

22:56 Объявлена ​​воздушная тревога в Херсонской области и Криворожском районе Днепропетровской области. Отменена воздушная ревога в Корюковском районе Черниговской области. Воздушные силы сообщают, что шахеды в Криворожском районе улетают на юго-запад. Также сообщается об активности тактической авиации россиян на юге и пусках КАБов на Донецкую область.



Инфографика: alerts.in.ua

22:41 Россия выпустила КАБы на Сумскую область, сообщили Воздушные силы.



22:36 Объявлена ​​воздушная тревога в Берестинском районе Харьковской области, шахеды там летят на запад, сообщили Воздушные силы. Также объявлена ​​воздушная тревога в Самаровском районе Днепропетровской области.



22:22 Воздушные силы сообщили об активности российской тактической авиации на востоке и пусках КАБов на Донецкую и Харьковскую области. Также сообщается, что шахеды в Изюмском районе Харьковской области летят на запад, шахеды на востоке Сумщины летят в направлении Сум, а шахеды в Никопольском районе Днепропетровской области — на юго-запад. По состоянию на 22:25 воздушная тревога объявлена ​​в Запорожской области включительно с городом Запорожье, Донецкой области, в Синельниковском районе Днепропетровской области, Лозовском и Изюмском районах Харьковской области, Сумском районе Сумской области и Корюковском, Нежинском и Черниговском районах Черниговщины.



21:47 Объявлена ​​воздушная тревога в Донецкой области и Купянском районе Харьковской области.



21:23 Шахеды в Днепропетровской области летят в направлении Павлограда, сообщили Воздушные силы.



21:13 Объявлена ​​воздушная тревога в Нежинском районе Черниговской области и Чугуевском районе Харьковской области. Отменена воздушная тревога в Сумском районе. Воздушные силы сообщили, что шахеды в Чугуевском районе улетают на северо-запад. Также сообщается о шахеде в районе Харькова.



20:51 Отменена воздушная тревога в Полтавском районе. Воздушные силы сообщили, что шахеды с Харьковщины летят на юго-запад в сторону Днепропетровщины.



20:37 Объявлена ​​воздушная тревога в Сумском районе Сумской области и Павлоградском районе Днепропетровской области.



20:29 Объявлена ​​воздушная тревога в Полтавском районе Полтавской области, Воздушные силы сообщили о шахедах в Лозовском районе Харьковской области, летящих на юго-запад.



20:16 Отменена воздушная тревога в Донецкой области и Чугуевском и Купянском районах Харьковской области. Объявлена воздушная тревога в Лозовском районе Харьковской области.

Инфографика: alerts.in.ua

В 16:01 Воздушные силы сообщили о шахедах в Донецкой и Харьковской областях, летевших на северо-запад.

В 16:47 Воздушные силы заявили, что шахеды на востоке Полтавщины летят на запад.

В 17:13 Воздушные силы объявили о ракетной опасности в Запорожской и Днепропетровской области, а в 17:30 сообщили, что россияне выпустили КАБы на Сумщину.

В 18:36 Воздушные силы предупредили об активности российской тактической авиации на юго-восточном направлении, а в 18:39 написали, что оккупанты выпустили КАБы на Днепропетровщину и Донетчину.

В 18:51 Воздушные силы сообщили о шахедах в Павлоградском районе Днепропетровской области, которые летели на северо-запад, а в 19:45 — что шахеды в Черниговском районе тоже летят на северо-запад.

В 19:49 Воздушные силы заявили, что шахеды в Донецкой и Харьковской областях летят на северо-запад.

По состоянию на 20:07 воздушную тревогу объявили в Черниговском и Корюковском районах Черниговской области, Изюмском, Купянском, Чугуевском, Богодуховском, Харьковском районах Харьковской области и в городе Харьков, Самаровском и Днепровском районах Днепропетровской области и в Донецкой области.