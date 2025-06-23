Россия атаковала Украину шахедами и ракетами: Киев был под массированной атакой, в Запорожье и в Херсоне звучали взрывы — главное
Мобильная огневая группа сбивает российский дрон во время обстрела Киевской области 18 мая (Фото: REUTERS/Stanislav Kozliuk)
Вечером 22 июня Россия начала новую атаку шахедами на Украину. В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу.
06:46. В результате комбинированного удара армии РФ по Киеву погибли три человека, еще 13 пострадали — ГСЧС.
«10 человек, среди которых 2 детей и беременная женщина, спасли чрезвычайники», — отметили в ведомстве.
05:37. ГСЧС опубликовали фото последствий атаки РФ на Киев.
04:33. Трое пострадавших в Святошинском районе Киева — Кличко.
«В результате падения обломков в районе горят авто и остановка. В Шевченковский вызов медиков. Предварительно есть пожары на двух локациях», — добавил он.
Всего известно о пяти пострадавших в столице.
04:00. В Киеве во время атаки был поврежден один из выходов станции метро Святошино и остановка рядом с ней — Ткаченко.
03:45. Повторная воздушная тревога в Киеве.
КГВА предупреждает об угрозе баллистики.
03:36. Отбой воздушной тревоги в Киеве.
03:35. Остатки вражеских БПЛА в Сумской и Черниговской областях курсом на север и юго-западное направление — Воздушные силы.
03:21. В Деснянском районе Киева в результате атаки во дворе жилого дома возникла воронка — Ткаченко.
Информация о пострадавших устанавливается.
03:06. Виталий Кличко о предварительных последствиях атаки армии РФ на Киев:
- В Дарницком районе обломки беспилотника упали на двухэтажный жилой дом. Обошлось без пожара и пострадавших;
- В Соломенском районе зафиксировано возгорание в частном секторе и в нежилом здании, также обломки упали вблизи жилого дома. Два человека пострадали — их госпитализировали, оказали медицинскую помощь;
- В Святошинском районе повреждены стекла в одной из квартир многоэтажки. Пострадавших и пожаров нет. Кроме того, обломки беспилотника упали на открытую территорию стадиона — возгорание и пострадавшие не зафиксированы.
02:47. Киев, Чернигов, Полтава, Харьков — угроза применения врагом ударных БПЛА — Воздушные силы.
02:29. В Голосеевском районе в результате атаки повреждены два автомобиля и бизнес-центр. Информация о пострадавших устанавливается — Ткаченко.
02:28. Угроза применения баллистического вооружения — КГВА.
01:52. Информация о попадании в многоэтажку в Святошинском районе не подтвердилась — Ткаченко.
01:43. Число пострадавших в результате атаки РФ в Соломенском районе Киева возросло до двух — Кличко.
«Есть информация еще о пожаре в этом районе, вследствие падения обломков. Экстренные службы следуют», — добавил он.
01:41. Очень много дронов на Киев. Страна-террорист Россия в очередной раз проявляет свое нутро — начальник КМВА Ткаченко.
«Враг атакует волнами, по разным направлениям на Киев заходят вражеские ударные БПЛА», — отметил он.
01:35. В Соломенском районе Киева пожар в частном секторе — Ткаченко.
«Фиксируем также последствия атаки в Дарницком районе, предварительно — без пожара и пострадавших», — добавил он.
01:23. Предварительно в Святошинском районе попадание в многоквартирный дом. Информация устанавливается — Ткаченко.
01:17. Последствия атаки БПЛА зафиксированы на нескольких локациях в Соломенском районе Киева — Ткаченко.
«Между тем новые дроны заходят в воздушное пространство столицы. Работает ПВО», — добавил он.
01:01. В Соломенском районе, предварительно, попадание обломков в нежилое здание. Экстренные службы направляются на место — Кличко.
00:51. В Киеве раздаются взрывы.
Как сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко, в столице работает ПВО.
00:43. Как сообщают Воздушные силы, в Черниговской, Киевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Полтавской областях — в воздушном пространстве большое количество вражеских ударных БПЛА. Привлечены средства по их ущербу.
00:03. Силы ПВО работают на Оболони — Кличко.
23:55. В Киеве объявлена воздушная тревога.
23:42. Воздушные силы о движении БПЛА:
- БПЛА в Сумской области — курсом на юго-западное направление, векторное движение на Полтавщину, Харьковщину и Черниговщину;
- БПЛА на востоке Киевщины — курсом на юго-западное направление;
- БПЛА на Черниговщине — курсом на юго-западное направление, на Киевщину;
- БПЛА в Черкасской области — курсом на юго-западное направление;
- БПЛА на западе Днепропетровщины — курсом на север на Полтавщину и Кировоградщину;
- БПЛА в Харьковской области — курсом на юго-западное направление;
- БПЛА на юге Николаевщины и Херсонщины — курсом на северо-западное направление;
- БПЛА на севере Кировоградщины — курсом на Николаевщину;
- БПЛА на севере Одесщины — курсом на Виннитчину.
23:19. В Киевской области зафиксированы российские ударные БПЛА, работают силы ПВО — КОВА.
22:51 Воздушные силы обновили данные о шахедах над Украиной:
- вражеские БпЛА в Сумской области — курсом на юго-западное направление;
- вражеские БпЛА на Черниговщине — курсом на юго-западное направление;
- вражеские БпЛА на севере Запорожья — курсом на северо-западное направление, на Днепропетровщину;
- вражеские БпЛА на Днепропетровщине — курсом на северо-западное направление, несколько в районе Днепра;
- вражеские БпЛА на Харьковщине — курсом на юго-западное направление;
- вражеские БпЛА в Херсонской области — курсом на запад, вектор движения Одесса;
- вражеские БпЛА в Полтавской области — курсом на запад и юг;
- вражеские БпЛА на юге Николаевщины и Херсонщины — курсом на север и запад;
- вражеские БпЛА на севере Кировоградщины — курсом на Черкасщину.
Также сообщается о появлении угрозы применения шахедов в Киевской и Одесской областях, в этих регионах объявлена воздушная тревога. В городе Киев на данный момент тревоги нет.
22:38 Воздушные силы сообщили о пусках КАБов на Сумскую и Донецкую области. Также сообщается о появлении угрозы шахедов Черкасской области.
22:20 В Херсоне слышны взрывы, сообщает Суспільне.
22:15 Шахеды появились на юге Николаевщины, они движутся на север и запад, сообщают Воздушные силы.
21:55 Воздушные силы обновили данные о шахедах над Украиной:
- вражеские БпЛА с севера Сумщины — курсом на юго-западное направление;
- вражеские БпЛА с севера Черниговщины — курсом на юго-западное направление;
- вражеские БпЛА на севере Запорожья — курсом на северо-западное направление, на Днепропетровщину;
- вражеские БпЛА на Днепропетровщине — курсом на северо-западное направление;
- вражеские БпЛА на востоке и в центре Харьковщины — курсом на юго-западное направление;
- вражеские БпЛА в Херсонской области курсом на запад, вектор движения Одесса.
Также сообщается, что шахеды на востоке Полтавщины движутся на восток.
21:40 Угроза шахедов появилась в Полтавской области, предупреждают Воздушные силы.
21:28 Шахеды в Херсонской области движутся на запад в сторону Одессы, заявили Воздушные силы.
21:21 Появилась угроза шахедов в Кировоградской области, сообщают Воздушные силы.
21:17 В Запорожской области прогремели взрывы, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
21:14 Воздушная тревога распространилась и на Николаевскую область. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики.
21:08 Воздушные силы обновили данные о шахедах над Украиной:
- вражеские БпЛА с севера Сумщины — курсом на юго-западное направление;
- вражеские БпЛА на севере Запорожья — курсом на запад, на Днепропетровщину;
- вражеские БпЛА в центре Днепропетровщины — курсом на север, на западе Днепропетровщины — курсом на Кривой Рог;
- вражеские БпЛА на востоке Харьковщины — курсом на запад.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Днепропетровской области, а также в Донецкой, Харьковской (вместе с городом Харьков), Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях.
20:57 Угроза шахедов появилась в Черниговской области, предупреждают Воздушные силы. В регионе объявлена воздушная тревога.
20:47 Воздушные силы заявили об угрозе шахедов в Сумской и Днепропетровской областях. Воздушная тревога была объявлена в Сумской области и в Павлоградском, Днепровском (в том числе в городе Днепр) и Никопольском районах Днепропетровщины.
В 20:14 Воздушные силы сообщили о появлении угрозы шахедов с юга в Запорожской области.
В 20:19 Воздушные силы предупредили, что в Синельниковском районе Днепропетровской области появилась угроза применения авиационных средств поражения, а также угроза шахедов.
В 20:24 Воздушные силы заявили, что под угрозой шахедов находится город Запорожье.
По состоянию на 20:31 воздушная тревога объявлена в Запорожской области, в том числе в городе Запорожье, и в Синельниковском районе Днепропетровской области.