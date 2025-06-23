Мобильная огневая группа сбивает российский дрон во время обстрела Киевской области 18 мая (Фото: REUTERS/Stanislav Kozliuk)

Вечером 22 июня Россия начала новую атаку шахедами на Украину. В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу.

06:46. В результате комбинированного удара армии РФ по Киеву погибли три человека, еще 13 пострадали — ГСЧС.

«10 человек, среди которых 2 детей и беременная женщина, спасли чрезвычайники», — отметили в ведомстве.

05:37. ГСЧС опубликовали фото последствий атаки РФ на Киев.

04:33. Трое пострадавших в Святошинском районе Киева — Кличко.

«В результате падения обломков в районе горят авто и остановка. В Шевченковский вызов медиков. Предварительно есть пожары на двух локациях», — добавил он.

Всего известно о пяти пострадавших в столице.

04:00. В Киеве во время атаки был поврежден один из выходов станции метро Святошино и остановка рядом с ней — Ткаченко.

03:45. Повторная воздушная тревога в Киеве.

КГВА предупреждает об угрозе баллистики.

03:36. Отбой воздушной тревоги в Киеве.

03:35. Остатки вражеских БПЛА в Сумской и Черниговской областях курсом на север и юго-западное направление — Воздушные силы.

03:21. В Деснянском районе Киева в результате атаки во дворе жилого дома возникла воронка — Ткаченко.

Информация о пострадавших устанавливается.

03:06. Виталий Кличко о предварительных последствиях атаки армии РФ на Киев:

В Дарницком районе обломки беспилотника упали на двухэтажный жилой дом. Обошлось без пожара и пострадавших;

В Соломенском районе зафиксировано возгорание в частном секторе и в нежилом здании, также обломки упали вблизи жилого дома. Два человека пострадали — их госпитализировали, оказали медицинскую помощь;

В Святошинском районе повреждены стекла в одной из квартир многоэтажки. Пострадавших и пожаров нет. Кроме того, обломки беспилотника упали на открытую территорию стадиона — возгорание и пострадавшие не зафиксированы.

02:47. Киев, Чернигов, Полтава, Харьков — угроза применения врагом ударных БПЛА — Воздушные силы.

02:29. В Голосеевском районе в результате атаки повреждены два автомобиля и бизнес-центр. Информация о пострадавших устанавливается — Ткаченко.

02:28. Угроза применения баллистического вооружения — КГВА.

01:52. Информация о попадании в многоэтажку в Святошинском районе не подтвердилась — Ткаченко.

01:43. Число пострадавших в результате атаки РФ в Соломенском районе Киева возросло до двух — Кличко.

«Есть информация еще о пожаре в этом районе, вследствие падения обломков. Экстренные службы следуют», — добавил он.

01:41. Очень много дронов на Киев. Страна-террорист Россия в очередной раз проявляет свое нутро — начальник КМВА Ткаченко.

«Враг атакует волнами, по разным направлениям на Киев заходят вражеские ударные БПЛА», — отметил он.

01:35. В Соломенском районе Киева пожар в частном секторе — Ткаченко.

«Фиксируем также последствия атаки в Дарницком районе, предварительно — без пожара и пострадавших», — добавил он.

01:23. Предварительно в Святошинском районе попадание в многоквартирный дом. Информация устанавливается — Ткаченко.

01:17. Последствия атаки БПЛА зафиксированы на нескольких локациях в Соломенском районе Киева — Ткаченко.

«Между тем новые дроны заходят в воздушное пространство столицы. Работает ПВО», — добавил он.

01:01. В Соломенском районе, предварительно, попадание обломков в нежилое здание. Экстренные службы направляются на место — Кличко.

00:51. В Киеве раздаются взрывы.

Как сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко, в столице работает ПВО.

00:43. Как сообщают Воздушные силы, в Черниговской, Киевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Полтавской областях — в воздушном пространстве большое количество вражеских ударных БПЛА. Привлечены средства по их ущербу.

00:03. Силы ПВО работают на Оболони — Кличко.

23:55. В Киеве объявлена ​​воздушная тревога.

23:42. Воздушные силы о движении БПЛА:

БПЛА в Сумской области — курсом на юго-западное направление, векторное движение на Полтавщину, Харьковщину и Черниговщину;

БПЛА на востоке Киевщины — курсом на юго-западное направление;

БПЛА на Черниговщине — курсом на юго-западное направление, на Киевщину;

БПЛА в Черкасской области — курсом на юго-западное направление;

БПЛА на западе Днепропетровщины — курсом на север на Полтавщину и Кировоградщину;

БПЛА в Харьковской области — курсом на юго-западное направление;

БПЛА на юге Николаевщины и Херсонщины — курсом на северо-западное направление;

БПЛА на севере Кировоградщины — курсом на Николаевщину;

БПЛА на севере Одесщины — курсом на Виннитчину.

23:19. В Киевской области зафиксированы российские ударные БПЛА, работают силы ПВО — КОВА.

22:51 Воздушные силы обновили данные о шахедах над Украиной:



вражеские БпЛА в Сумской области — курсом на юго-западное направление;



вражеские БпЛА на Черниговщине — курсом на юго-западное направление;

вражеские БпЛА на севере Запорожья — курсом на северо-западное направление, на Днепропетровщину;

вражеские БпЛА на Днепропетровщине — курсом на северо-западное направление, несколько в районе Днепра;

вражеские БпЛА на Харьковщине — курсом на юго-западное направление;

вражеские БпЛА в Херсонской области — курсом на запад, вектор движения Одесса;

вражеские БпЛА в Полтавской области — курсом на запад и юг;

вражеские БпЛА на юге Николаевщины и Херсонщины — курсом на север и запад;

вражеские БпЛА на севере Кировоградщины — курсом на Черкасщину.

Также сообщается о появлении угрозы применения шахедов в Киевской и Одесской областях, в этих регионах объявлена ​​воздушная тревога. В городе Киев на данный момент тревоги нет.

Инфографика: alerts.in.ua

22:38 Воздушные силы сообщили о пусках КАБов на Сумскую и Донецкую области. Также сообщается о появлении угрозы шахедов Черкасской области.



22:20 В Херсоне слышны взрывы, сообщает Суспільне.



22:15 Шахеды появились на юге Николаевщины, они движутся на север и запад, сообщают Воздушные силы.



21:55 Воздушные силы обновили данные о шахедах над Украиной:

вражеские БпЛА с севера Сумщины — курсом на юго-западное направление;



вражеские БпЛА с севера Черниговщины — курсом на юго-западное направление;

вражеские БпЛА на севере Запорожья — курсом на северо-западное направление, на Днепропетровщину;

вражеские БпЛА на Днепропетровщине — курсом на северо-западное направление;

вражеские БпЛА на востоке и в центре Харьковщины — курсом на юго-западное направление;

вражеские БпЛА в Херсонской области курсом на запад, вектор движения Одесса.

Также сообщается, что шахеды на востоке Полтавщины движутся на восток.



21:40 Угроза шахедов появилась в Полтавской области, предупреждают Воздушные силы.



21:28 Шахеды в Херсонской области движутся на запад в сторону Одессы, заявили Воздушные силы.



21:21 Появилась угроза шахедов в Кировоградской области, сообщают Воздушные силы.



21:17 В Запорожской области прогремели взрывы, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.



21:14 Воздушная тревога распространилась и на Николаевскую область. Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики.



21:08 Воздушные силы обновили данные о шахедах над Украиной:

вражеские БпЛА с севера Сумщины — курсом на юго-западное направление;



вражеские БпЛА на севере Запорожья — курсом на запад, на Днепропетровщину;

вражеские БпЛА в центре Днепропетровщины — курсом на север, на западе Днепропетровщины — курсом на Кривой Рог;

вражеские БпЛА на востоке Харьковщины — курсом на запад.

Воздушная тревога объявлена ​​на всей территории Днепропетровской области, а также в Донецкой, Харьковской (вместе с городом Харьков), Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях.

20:57 Угроза шахедов появилась в Черниговской области, предупреждают Воздушные силы. В регионе объявлена воздушная тревога.



20:47 Воздушные силы заявили об угрозе шахедов в Сумской и Днепропетровской областях. Воздушная тревога была объявлена ​​в Сумской области и в Павлоградском, Днепровском (в том числе в городе Днепр) и Никопольском районах Днепропетровщины.



В 20:14 Воздушные силы сообщили о появлении угрозы шахедов с юга в Запорожской области.

В 20:19 Воздушные силы предупредили, что в Синельниковском районе Днепропетровской области появилась угроза применения авиационных средств поражения, а также угроза шахедов.

В 20:24 Воздушные силы заявили, что под угрозой шахедов находится город Запорожье.

По состоянию на 20:31 воздушная тревога объявлена в Запорожской области, в том числе в городе Запорожье, и в Синельниковском районе Днепропетровской области.