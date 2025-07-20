Россия атакует Украину шахедами: в ряде областей объявлена воздушная тревога, в Запорожье в результате атаки вспыхнул пожар

Украинский военный из мобильного отряда ПВО стреляет из пулемета в сторону российских дронов (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)

Вечером 19 июля Россия начала новую атаку шахедами на территорию Украины. В ряде областей объявили воздушную тревогу.

06:28. Запорожье и район города ночью атаковали 14 БПЛА и РСЗО — начальник ОВА Иван Федоров.

«В результате атаки изуродовано несколько частных домов, повреждены окна и фасад в многоэтажке. Возникли пожары», — отметил он.

По словам Федорова, в результате атаки пострадала 69-летняя женщина. Пока ей оказывается вся необходимая помощь.

04:42. БПЛА на севере Харьковщины — курсом на запад.

02:32. Армия РФ атаковала Запорожье и окрестности города шахедами. В результате удара вспыхнули несколько пожаров — начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

«В результате атаки БПЛА повреждены частные дома. Случилось несколько возгораний. Получил ранения один человек», — отметил он.

01:17. В Запорожской области снова раздаются взрывы — ОВА.

00:34. Взрывы в Запорожской области — ОВА.

00:21. Группа БПЛА на севере Запорожской области — курсом на Запорожье, сообщают Воздушные силы.

23:53. Воздушные силы сообщают о БПЛА на севере Харьковщины, двигающемся курсом на Малиновку.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:53 19 июля 2025 года / Фото: alerts.in.ua

23:44. В Запорожье в результате российского удара вспыхнул пожар на одном из предприятий — глава ОВА Иван Федоров.

Предварительно обошлось без пострадавших.

23:01 Зафиксированы вражеские беспилотники в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях, задействованы средства для их сбития, пишут Воздушные силы.



22:17 Российская тактическая авиация выпустила КАБы на Сумщину, сообщают Воздушные силы. Также сообщается, что шахеды появились на севере Запорожской области, они летят в северо-западном направлении в сторону города Запорожье.

В 19:30 Воздушные силы сообщили об угрозе применения шахедов для Харьковской области.

В 20:03 Воздушные силы заявили, что такая угроза появилась также на Днепровщине.

Однако после этого воздушную тревогу быстро отменили на всей территории Украины. В 21:31 Россия возобновила атаку шахедами, их заметили на юге Днепропетровщины, они летели на северо-запад.

В 21:52 Воздушные силы также предупредили об активности российской тактической авиации на северо-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

По состоянию на 22:09 воздушная тревога объявлена в Сумской, Донецкой и Запорожской областях, а также в Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области.