Украинские военные ищут шахеды в небе над Киевом (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Вечером 13 июля Россия начала новую атаку шахедами , запустив их с севера.

03:50 Воздушные силы сообщают угрозу применения авиационных средств поражения по прифронтовым регионам. Вскоре после этого были зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб (КАБ) в направлении населенного пункта Свеса Сумской области.

Вражеские самолеты также продолжали движение в сторону городов Ямполь и Шостка. Кроме того, подтверждены пуски КАБ по территории Донецкой области.

02:00 Информация о движении вражеских ударных БпЛА:

БпЛА в центральной части Харьковщины, курс — западный/юго-западный;

БпЛА на севере Днепропетровщины, курс — западный/юго-западный;

БпЛА в центральной части Полтавщины, курс — западный/северо-западный;

БпЛА на севере Черкасской области, курс — западный;

БпЛА на юге Кировоградщины, курс — западный;

БпЛА на границе Донецкой и Харьковской областей, курс — юго-западный.

БпЛА в направлении г. Каменское и г. Днепр ( Днепропетровщина).

01:58 Воздушные силы зафиксировали активность вражеских ударных беспилотников над рядом регионов.

Сообщено об угрозе для города Кривой Рог — ударные БпЛА направлялись в его направлении с северо-востока. Также есть угроза применения ударных беспилотников и для Киевской и Николаевской областей.

01:54 В Днепре раздались звуки взрывов, сообщает Суспільне.

00:54 В Чугуевской громаде на Харьковщине был слышен взрыв, сообщает Суспільне.

00:40 Согласно оперативной информации, новые группы российских ударных БпЛА вошли в воздушное пространство Донецкой, Днепропетровской, Сумской и восточной части Харьковской областей.

Преимущественное направление движения дронов — западное. Кроме того, около 00:30 была объявлена угроза применения ударных БпЛА и над Кировоградской областью, с вероятным заходом вражеских дронов с восточного направления.

23:46 Россия повторно выпустила КАБы на Донетчину, сообщают Воздушные силы.

23:28 Шахеды летят в направлении Полтавы с южного и северо-востока, сообщают Воздушные силы. Также сообщается, что шахеды летят в направлении городов Павлоград и Самар на Днепропетровщине.

23:05 В направлении города Павлоград летят шахеды с юго-востока, сообщают Воздушные силы. Тем временем в Запорожской области зафиксирована активность российских разведывательных беспилотников.

23:03 Новые группы шахедов заходят на территорию Украины на границе Сумской и Харьковской областей, они движутся на юго-запад и юго-восток, сообщают Воздушные силы.

23:00 Угроза применения шахедов появилась на Полтавщине, сообщают Воздушные силы. Также сообщается об угрозе шахедов в Каменском и Днепровском районах Днепропетровщины. В Полтавской области и в Каменском и Днепровском районах Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

22:52 Большинство шахедов из Донетчины движутся по границе Харьковщины и Днепропетровщины северо-западным курсом, сообщают Воздушные силы.

22:50 Оккупанты выпустили КАБы на Харьковщину с северо-востока, сообщают Воздушные силы.

22:37 В направлении города Самар Днепропетровской области движутся шахэды с востока, предупреждают Воздушные силы.

22:34 В Самаровском районе Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. Воздушные силы обновили данные о шахэды над Украиной:

БпЛА на Донетчине, курс — северо-западный;

БпЛА на юго-востоке Харьковщины, курс — северо-западный;

БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс — западный/северо-западный.

22:21 Объявлена воздушная тревога в Павлоградском районе Днепропетровской области. Воздушные силы сообщили о повторном пуске КАБов на территорию Сумщины и пуск КАБов в Донецкую область.

22:11 Объявлена воздушная тревога в Синельниковском районе Днепропетровской области.

22:00 В Донецкой области снова появилась угроза шахедов, сообщили Воздушные силы. Позже они уточнили, что шахеды в Донецкой области летят в сторону юга Харьковщины. В Донецкой области объявлена воздушная тревога.

21:48 Россияне выпустили КАБы также на Сумщину, сообщили Воздушные силы.

21:40 Россияне атакуют Харьковщину КАБами с востока, сообщают Воздушные силы.

21:37 В окрестностях Нежина Черниговской области зафиксировали падение пяти шахедов, сообщил Общественному мэр города Александр Кодола. Он заявил, что взрывы были на территории одного из предприятий гражданской критической инфраструктуры, которое сейчас не работает.

«Самое главное, что люди не травмировались и не погибли, а по разрушениям этого предприятия информация будет уточнена позже. Сейчас отбой, поэтому службы могут выехать на место и оценить масштабы. Предприятие не работает и оно не военное, а гражданской инфраструктуры», — рассказал мэр Нежина.



21:33 Воздушные силы предупредили об активности российской тактической авиации на восточном направлении и угрозу авиационных средств поражения. Объявлена воздушная тревога в Сумской и Харьковской областях (без Харькова).

21:21 Воздушные силы объявили отбой угрозы по областям. Воздушная тревога отменена на всей территории Украины.

21:08 Наблюдается активность разведывательных БпЛА в Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях, возможна работа ПВО, пишут Воздушные силы.

21:00 Воздушные силы объявили отбой угрозы баллистики в центральных областях. Отменена воздушная тревога в Киеве и Киевской, Черкасской и Кировоградской областях.

20:54 Над западными окраинами Полтавы находится шахед, он летит на запад, предупреждают Воздушные силы.

20:48 Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской (вместе с Харьковом), Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской (вместе с городом Запорожье) областях.

20:46 Воздушные силы предупредили о цели на Сумщине, которая летит в направлении Черниговщины.



20:43 Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики с северо-востока. Одновременно Суспільне сообщило, что в Полтаве прогремел взрыв.

20:41 Воздушные силы предупредили, что на Сумщину летит скоростная цель, а через две минуты — о еще одной скоростной цели, которая летит на Сумщину в направлении населенного пункта Юнаковка/Хотинь.



20:34 Воздушные силы заявили, что на Чернигов с юга и севера летят шахеды.

20:19 Воздушные силы обновили данные о шахэдах над Украиной:

БпЛА на севере и в центральной части Черниговщины, курс — юго-западный/южный;

БпЛА на востоке Полтавщины, курс — юго-западный;

БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс — южный;

БпЛА на южных окраинах города Николаева, курс — северо-западный.



20:12 Воздушные силы предупредили о шахеде, летящем в сторону Николаева с юго-востока.

20:11 Воздушные силы сообщили, что в направлении Одесской области из акватории Черного моря летит российский разведывательный беспилотник и привлечены средства, чтобы его сбить.

20:02 Шахеды летят в направлении города Полтава с востока, сообщили Воздушные силы.

20:00 Воздушные силы предупреждают об угрозе шахедов с юга в Херсонской и Николаевской областях.

19:58 Объявлена воздушная тревога в Николаевской и Херсонской областях.

19:57 Воздушные силы предупредили об угрозе применения шахедов на Полтавщине с востока.

19:45 На северо-востоке от Запорожья находится разведывательный дрон россиян, он может быть наводчиком российских средств поражения. Привлечены средства, чтобы его сбить, предупреждают Воздушные силы. Объявлена воздушная тревога в Полтавской области.

В 18:24 Воздушные силы сообщили, что шахеды появились на севере Сумщины и летели на юго-запад.

В 18:32 угроза шахедов появилась на Черниговщине — российские ударные беспилотники заметили на северо-востоке области, они летели на юго-запад.

В 19:17 Воздушные силы предупредили, что угроза шахедов появилась также на Харьковщине.

В 19:21 Воздушные силы уточнили, что шахэды находятся на границе Сумщины и Черниговщины и в центральной части Черниговщины и летят на юго-запад и юг. Кроме того, стало известно, что новые группы шахедов заходят в воздушное пространство Украины на границе Сумщины и Харьковщины, двигаясь на юго-запад.

По состоянию на 19:30 воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской и Харьковской (вместе с Харьковом) областях.