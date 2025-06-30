Взрыв российского шахеда в небе над Киевом (иллюстративное фото) (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Вечером 29 июня Россия начала новую атаку шахедами на территорию Украины, в ряде областей объявили воздушную тревогу.

04:20 Воздушные силы сообщают об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Группы вражеских ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении г. Черноморск

Фото: alerts.in.ua

02:20 Российские дроны атаковали Харьковскую область: повреждены здания, есть пострадавшие.

01:30 Мэр Харькова Терехов сообщил о взрывах за пределами города.

01:00 В Харькове были слышны взрывы, сообщает Суспільне.

00:40 Воздушные силы сообщают о БпЛА с Полтавщины курсом на Днепропетровщину.

БпЛА на Харьковщине курсом на юг.

Донецкая область — угроза применения врагом ударных БпЛА.

23:34 Воздушная тревога в Запорожской области отменена.

Инфографика: alerts.in.ua

В 22:09 Воздушные силы сообщили, что появилась угроза шахедов на Сумщине, а через две минуты — что оккупанты также запустили на Сумщину КАБы.

В 22:12 Воздушные силы предупредили, что шахеды летят в направлении города Сумы.

В 22:22 Воздушные силы заявили, что шахэды на Сумщине летят на юг.

В 22:27 Воздушные силы сообщили о появлении угрозы шахедов на Полтавщине, они двигались с северо-восточного направления.

В 22:38 угроза применения шахедов с северного направления появилась также на Харьковщине. В 22:44 Воздушные силы предупредили об угрозе шахедов для города Харьков.

В 22:54 Воздушные силы заявили об активности российской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 23:20 Воздушные силы сообщили, что шахеды с Полтавщины летят на Днепропетровщину, а шахеды на Харьковщине — на юг.

По состоянию на 23:22 объявлена воздушная тревога в Сумской, Полтавской, Харьковской (вместе с Харьковом), Донецкой и Запорожской (без города Запорожье) областях, а также в Павлоградском, Самаровском и Синельниковском районах Днепропетровской области.