Ночной удар по Украине: РФ атакует ракетами и беспилотниками, в Киеве, Запорожье и еще ряде городов раздавались взрывы

В ночь на воскресенье, 28 сентября, армия РФ массированно атаковала Украину ракетами и ударными БПЛА.

06:46. В Киеве после шести часов утра, по предварительным данным, зафиксировано падение обломков в Дарницком, Днепровском и Голосеевском районах — Кличко.

В Днепровском районе вспыхнул пожар. Экстренные службы направляются на места.

06:35. Большая группа БПЛА на Киев — Воздушные силы.

06:30. На Хмельнитчине было слышно звуки взрывов — Суспільне.

06:17. Россияне нанесли по Запорожью по меньшей мере два удара — начальник ОВА Федоров.

«В результате атаки повреждены производственные помещения предприятия и многоэтажный дом. В доме горят квартиры. Предварительно, получили ранения два человека», — отметил он.

06:09. Число пострадавших в Киеве возросло до трех — Кличко.

«Пока трое пострадавших в результате атаки врага на столицу. Всех медики госпитализировали», — отметил он.

06:00. Виталий Кличко о последствиях атаки РФ на Киев.

В результате падения обломков вражеских БпЛА в нескольких районах столицы зафиксированы повреждения:

Соломенский район — частично разрушен пятиэтажный жилой дом;

Голосеевский район — поврежден частный дом. По предварительным данным, пострадавших нет;

Днепровский район — обломки упали на крышу многоэтажки;

Святошинский район — обломки зафиксированы на открытой местности и на двухэтажном нежилом здании;

Дарницкий район — обломки упали на территории частной усадьбы.

На местах работают экстренные службы.

05:56. В Запорожье в результате российского удара вспыхнул пожар в многоэтажке — ОВА.

05:49. Информация о повреждении жилого дома в Днепровском районе Киева не подтвердилась — начальник КГВА Ткаченко.

05:40. В Киеве в результате российской атаки повреждения жилых зданий зафиксированы в Соломенском, Голосеевском и Днепровском районах — КГВА.

В Соломенском районе в результате удара вспыхнул пожар. На месте работают спасатели.

05:28. В Киеве в результате российской атаки пострадали два человека — Кличко.

«По одному пострадавшему в Соломенском и Святошинском районах. Медики работают на местах. Одного пострадавшего госпитализировали», — отметил он.

05:23. Крылатые ракеты в Сумской области, курсом на юг — Воздушные силы.

05:09. ВС о движении шахедов:

БПЛА из Черниговщины к северу Киевщины;

БПЛА из Сумщины на юг Черниговщины.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 05:09 28 сентября 2025 года / Фото: alerts.in.ua

05:05. В Соломенском районе Киева зафиксировано частичное разрушение в пятиэтажном жилом доме. Все службы направляются на место — Кличко.

05:02. По предварительной информации, в Соломенском районе Киева обломки шахеда упали на крышу пятиэтажки и на нежилую застройку — мэр Киева Виталий Кличко.

«В Днепровском — вызов медиков в жилой дом. Также есть падение обломков в Святошинском и Голосеевском районах», — добавил он.

04:38. В Киеве работает ПВО — начальник КГВА Тимур Ткаченко.

04:29. Ракетная опасность для южного направления — Воздушные силы.

04:23. В Киеве работает ПВО.

03:54. Вероятно, осуществлены пуски крылатых ракет бортами Ту-95 в районе Энгельса — Воздушные силы.

03:16. Воздушные силы опубликовали обновление по движению БПЛА:

БПЛА на западе Харьковской области — курсом на запад;

БПЛА в Киевской и Черниговской областях — курсом на юго-западное направление;

БПЛА в Кировоградской области — курсом на Черкасскую область;

БПЛА в Черкасской области- курсом на Киевскую область;

БПЛА в Винницкой области — курсом на северо-западное направление.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 03:16 28 сентября 2025 года / Фото: alerts.in.ua

02:46. Число пострадавших в результате удара РФ по Запорожье выросло до трех — Федоров.

За помощью к медикам обратилась 22-летняя женщина

02:41. Российские оккупанты нанесли четыре удара по Запорожью. По меньшей мере, два человека получили ранения — начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Пока двое мужчин обратились за помощью врачей — 21-го и 32-х лет. Медики оказывают помощь», — отметил он.

По словам Федорова, россияне попали в частный дом и автозаправку. В одном из районов города вспыхнул пожар.

02:36. В Хмельницкой области было слышно звуки взрывов — Суспільне.

02:33. Скоростная цель в Хмельницкой области — Воздушные силы.

02:28. По всей Украине объявлена ​​воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К.

Фото: alerts.in.ua

02:10. Воздушные силы о движении шахедов:

БПЛА в центре и на западе Харьковской области — курсом на запад;

БПЛА на юго-восточной части Днепропетровской области — курсом на северо-западное направление;

БПЛА в Николаевской и Херсонской областях — курсом на запад.

Уманский, Звенигородский, Гайсинский и Нежинский районы — угроза применения ударных БПЛА.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 02:10 28 сентября 2025 года / Фото: alerts.in.ua

01:37. Отбой воздушной тревоги в Киеве.

01:34. В одном из районов Запорожья в результате российской атаки вспыхнул пожар — ОВА.

01:23. В Киеве раздались взрывы.

01:21. В Запорожье прозвучала серия взрывов — начальник ОВА Иван Федоров.

01:14. Взрывы в Запорожской области — ОВА.

00:55. Воздушные силы о движении БПЛА:

БПЛА на севере Сумщины — курсом на юг;

БПЛА на западе Харьковщины — курсом на запад;

БПЛА на Днепропетровщине — в направлении Донбасса;

БПЛА на юге Черниговщины — на Киевщину;

БПЛА на Херсонщине и Николаевщине — курсом на северо-западное направление. Часть БПЛА через Новый Буг близятся к Кировоградщине.

00:32. Мониторинговые каналы сообщают о взлете нескольких бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья.

00:22. Воздушные силы сообщают о БПЛА в Херсонской области, курсом в Николаевскую область.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 00:22 28 сентября 2025 года / Фото: alerts.in.ua

23:23. Воздушные силы сообщают о движении БПЛА на восток Полтавщины, а также в направлении Днепра.

23:09. Воздушные силы о движении шахедов:

БПЛА в направлении Сум и Харькова;

БПЛА по всей территории Харьковщины — основным курсом на запад;

БПЛА на Днепропетровщине — в направлении Павлограда и на юг;

БПЛА на востоке Черниговщины — на юг.

23:02 Объявлена ​​воздушная тревога в Новгород-Северском районе Черниговской области.



22:42 Объявлена ​​воздушная тревога в Шосткинском районе Сумской области. Воздушные силы сообщили о запуске КАБов в Запорожской области.



22:26 Отменена воздушная тревога в Конотопском и Роменском районах Сумской области.



22:09 Объявлена ​​воздушная тревога в Запорожской области (Кроме города Запорожье). Воздушные силы сообщили, что оккупанты выпустили КАБы на Харьковщину и заявили об активности российской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозе авиационных средств поражения для прифронтовых областей.



22:00 Шахеды на востоке Днепропетровщины летят на юго-запад, сообщили Воздушные силы.



21:48 Объявлена ​​воздушная тревога в Каменском районе Днепропетровской области и Богодуховском районе Харьковской области. Воздушные силы сообщили, что шахеды в центре Харьковщины летят на юг, шахеды на востоке Харьковщины летят на запад.



21:26 Объявлена ​​воздушная тревога в Днепровском районе Днепропетровской области и в городе Днепр. Воздушные силы сообщили, что шахеды в этом районе летят на запад.



21:13 Шахеды находятся в Харьковском, Берестинском и Самаровском районах и летят в направлении Харькова, предупреждают Воздушные силы. Также сообщается, что шахеды летят на Запорожье. Объявлена ​​воздушная тревога в Харьковском районе и Харькове, а также в Берестинском районе Харьковской области. Кроме того, объявлена ​​воздушная тревога в Самаровском районе Днепропетровщины и Конотопском и Роменском районах Сумской области.



20:56 Объявлена ​​воздушная тревога в Чугуевском районе Харьковской области и Павлоградском районе Днепропетровской области.



20:54 Объявлена ​​воздушная тревога в Сумском районе Сумской области.



20:43 Шахеды в районе Краснополье-Тростянец на Сумщине летят на юг, сообщили Воздушные силы. Объявлена ​​воздушная тревога в Лозовском районе Харьковской области.



20:25 В Изюмском и Купянском районах Харьковщины, а также в Донецкой области объявлена ​​воздушная тревога. Воздушные силы сообщили, что там появились шахеды, двигавшиеся на запад.



19:25 Отменена воздушная тревога на всей территории Украины.



19:18 В Николаеве прогремел взрыв, сообщило Суспільне. Воздушную тревогу в этом городе и в Николаевской области не объявляли.

В 15:40 Воздушные силы сообщили, что шахеды в Запорожской области летят на Кушугум, шахеды в Сумской области к югу от Конотопа летят на Дубовязовку, а шахеды на востоке Черниговщины — на Сосновку.

В 16:17 Воздушные силы написали, что шахеды на севере Сумской области летят на запад, а шахеды на западе Сумской области летят в сторону Черниговщины.

В 16:27 Воздушные силы заявили, что шахеды в Богодуховском районе Харьковской области летят на юго-запад.

В 16:39 Воздушные силы предупредили, что в Синельниковском районе Днепропетровской области есть угроза авиационных средств поражения.

В 16:52 Воздушные силы отметили, что шахеды на востоке Полтавщины летят на юг

В 17:18 Воздушные силы заявили, что шахеды с юга Харьковщины летят в Самаровский район Днепропетровской области.

В 17:37 Воздушные силы сообщили, что оккупанты выпустили КАБы в Донецкую область.

В 18:42 Воздушные силы написали, что шахеды на юге Харьковщины и на севере Днепропетровщины летят на запад, а шахеды к северу от Чернигова — на Любеч.

По состоянию на 19:11 воздушная тревога объявлена в Черниговском и Корюковском районах Черниговской области, в Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области, в Берестинском, Лозовском и Изюмском районах Харьковской области и в Донецкой области.