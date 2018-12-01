Все подразделения МВД перешли на усиленный вариант несения службы - ГСЧС

Для координации работы всех органов системы МВД создан оперативный штаб (иллюстративное изображение)

Все подразделения системы Министерства внутренних дел Украины перешли на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Для координации работы всех органов системы МВД и мониторинга ситуации создан оперативный штаб, который возглавил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян.

Отмечается, что в него вошли первый заместитель главы Госпогранслужбы Василий Серватюк, заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, первый заместитель главы ГСЧС Олег Мельчуцький, заместитель командующего Нацгвардии Валерий Бондарь, а также первый заместитель главы Государственной миграционной службы Наталья Науменко и другие.

Для координации действий созданы оперативные штабы в территориальных органах системы МВД.

Оперативные штабы будут работать в круглосуточном режиме и осуществлять обмен информацией и координацию с Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, Службой безопасности Украины, Службой внешней разведки Украины, Главным управлением разведки Министерства обороны, Управления государственной охраны и Госспецсвязи.

Отмечается, что во время военного положения правительство дает ГСЧС право проводить проверки объектов защиты.

Кроме того, 4-5 декабря в Украине будут проходить командно-штабные учения.

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Напомним, российские силовики захватили два малых бронированные артиллерийские катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

РФ настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона инкриминирует им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

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По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать