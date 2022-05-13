Все подлодки Черноморского флота РФ вышли в море — Радио Свобода

13 мая, 21:43
Цей матеріал також доступний українською
Спутниковое фото Севастополя (иллюстративное фото) (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Спутниковое фото Севастополя (иллюстративное фото) (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Все действующие подлодки Черноморского флота России вышли в море с порта временно оккупированного Севастополя, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Война России против Украины — главные события 13 мая

По данным СМИ, вечером 13 мая в Южной бухте Севастополя, причалы, возле которых обычно стоят подлодки, были пустыми.

Видео дня

Отмечается, что всего в составе Черноморского флота России шесть подлодок проекта «Варшавянка»:

Читайте также:
Ярослав Юрчишин
Ярослав Юрчишин
Оружие, санкции и русский корабль. Истории из курилки Конгресса США
  • Б-261 «Новороссийск»;
  • Б-237 «Ростов-на-Дону»;
  • Б-262 «Старый Оскол»;
  • Б-265 «Краснодар»;
  • Б-268 Великий Новгород;
  • Б-271 Колпино.

Ранее сообщалось, что не менее полусотни российских ракет морского базирования находятся в постоянной готовности к нанесению ракетного удара.

https://www.youtube.com/embed/M86osMiPPIc
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Черноморский флот РФ Война в Украине

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X