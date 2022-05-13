Все подлодки Черноморского флота РФ вышли в море — Радио Свобода 13 мая, 21:43 Цей матеріал також доступний українською Спутниковое фото Севастополя (иллюстративное фото) (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Все действующие подлодки Черноморского флота России вышли в море с порта временно оккупированного Севастополя, сообщает корреспондент Радио Свобода.

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По данным СМИ, вечером 13 мая в Южной бухте Севастополя, причалы, возле которых обычно стоят подлодки, были пустыми.

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Отмечается, что всего в составе Черноморского флота России шесть подлодок проекта «Варшавянка»:

Б-261 «Новороссийск»;

Б-237 «Ростов-на-Дону»;

Б-262 «Старый Оскол»;

Б-265 «Краснодар»;

Б-268 Великий Новгород;

Б-271 Колпино.

Ранее сообщалось, что не менее полусотни российских ракет морского базирования находятся в постоянной готовности к нанесению ракетного удара.

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