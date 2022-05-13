Все подлодки Черноморского флота РФ вышли в море — Радио Свобода
Спутниковое фото Севастополя (иллюстративное фото) (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)
Все действующие подлодки Черноморского флота России вышли в море с порта временно оккупированного Севастополя, сообщает корреспондент Радио Свобода.
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По данным СМИ, вечером 13 мая в Южной бухте Севастополя, причалы, возле которых обычно стоят подлодки, были пустыми.
Отмечается, что всего в составе Черноморского флота России шесть подлодок проекта «Варшавянка»:
- Б-261 «Новороссийск»;
- Б-237 «Ростов-на-Дону»;
- Б-262 «Старый Оскол»;
- Б-265 «Краснодар»;
- Б-268 Великий Новгород;
- Б-271 Колпино.
Ранее сообщалось, что не менее полусотни российских ракет морского базирования находятся в постоянной готовности к нанесению ракетного удара.
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