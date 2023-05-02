«Когда начнется, многие офигеют». О чем говорили Залужный и командующий силами НАТО в Европе — Левин 2 мая, 15:54 NV Премиум Валерий Залужный и Кристофер Каволи (Фото:Валерий Залужный/Telegram)

Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в эфире Radio NV объяснил, зачем главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился с командующим ВС США в Европе и верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи.

Игаль Левин военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля

Знаете, расхожая есть фраза: генералы всегда готовятся к войнам прошлого. Это часто ошибка, об которую спотыкаются очень многие военные деятели, в том числе и талантливые военные деятели каких-нибудь крупных армий, серьезных армий, где большие военные бюджеты.

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Часто идет непонимание, как будет выглядеть поле боя в будущем (то есть в настоящем, которое фактически в будущем) и готовятся к войнам древних времен.



Яркий пример этого — Россия, которая воюет, как в 70-х Советский Союз планировал воевать, — механизированные колонны, танковый прорыв — вся вот эта классика военной мысли. Еще [по канонам] Второй мировой войнй на самом деле, даже не 70-х годов. Потому что все концепции в их холодной войне выстраивались на плечах опыта Второй мировой.