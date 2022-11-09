Оккупанты подорвали все мосты на правобережной части Херсонской области — депутат облсовета

9 ноября, 14:29
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Оккупанты подорвали все мосты на правом берегу Херсонской области (Фото:most.ks.ua)

Оккупанты подорвали все мосты на правом берегу Херсонской области (Фото:most.ks.ua)

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что на правобережной части Херсонской области российские оккупанты подорвали все мосты.

«Оккупанты подорвали не только Дарьевский и Тягинский мосты, они подорвали мост на выезде из Снигиревки в сторону Херсона через канал, подорвали мост в Новокаирах, подорвали мост в Миловом. То есть оккупанты подрывают сейчас абсолютно все мосты, которые есть на правобережной части Херсонщины», — сказал Хлань в ходе брифинга.

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По его словам, оккупанты таким образом готовят себе отход для того, чтобы притормозить наступление ВСУ.

9 ноября в соцсетях появилась информация, что ВС РФ подорвали уже восемь мостов в Херсонской области.

Также появились первые подтверждения по поводу начала освобождения Снигиревки Баштанского района Николаевской области. Деоккупация этого населенного пункта открывает путь на Херсон.

https://www.youtube.com/watch?v=jshgUo8lYcQ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Херсонская область Война России против Украины мосты в Херсоне

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