«Судилища» недопустимы. Все иностранцы, которые воюют на стороне Украины, являются военнослужащими ВСУ — МИД 9 июня, 18:48 Цей матеріал також доступний українською Здание МИД Украины (Фото:МИД Украины)

Все иностранцы, воюющие на украинской территории в составе Вооруженных Сил Украины, являются военнослужащими ВСУ.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии НВ.

Он подчеркнул, что согласно международному гуманитарному праву, на них распространяется правовой статус комбатантов.

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«Все военнослужащие ВСУ, попадающие в плен врага, пользуются правами военнопленных. Врагу запрещается совершать в отношении них насилие, запугивать или негуманно вести себя», — заявил Николенко.

Он также добавил, что так называемый «судебный процесс» над военнослужащими ВСУ на оккупированных украинских территориях ничтожен.

«Подобные публичные судилища ставят интересы пропаганды выше закона и морали, подрывают механизмы возвращения военнопленных. Украинское правительство продолжит прилагать максимальные усилия для освобождения всех защитников Украины», — подытожил он.

9 июня оккупанты «приговорили» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна.

В Генеральном штабе ВСУ накануне подчеркнули, что все иностранные граждане и люди без гражданства, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины в рядах ВСУ, в добровольном порядке приняты на службу по контракту в соответствии с украинским законодательством.

На них как на военнослужащих ВСУ распространяется правовой статус комбатантов, и в случае попадания в руки врага с ними должны обращаться как с военнопленными.

О попадании в плен 28-летнего Эйдена Эслина, который защищал Мариуполь, стало известно 12 апреля. В 2018 году он принес присягу и начал служить в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ. Вместе с Эслином попал в плен его друг и сослуживец, 48-летний Шон Пиннер, который тоже принес присягу в 2018-м.

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