Все хакерские атаки оккупантов отразили, персональные данные не пострадали — Госспецсвязи 18 марта, 02:33 Цей матеріал також доступний українською С начала вторжения хакеры оккупантов неоднократно атаковали украинские сайты (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Правоохранители и Госспецсвязь провели проверку атак российских хакеров на сайты онлайн-СМИ. Персональные данные или информация на атакуемых ресурсах не пострадали.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.



В Госспецсвязи заявили, что хакеры оккупантов имеют низкий уровень подготовки. Уже обнаружены сети и серверы, которые использовались для атаки.

Действия хакеров квалифицируют как «поддержку страны, совершающей преступления против человечества и человечности». Атаку готовили с самого начала открытой российской агрессии. Угроза уже ликвидирована, все ресурсы возобновили свою работу. Доказательства, собранные в ходе расследования, будут использованы для привлечения захватчиков к ответственности, добавили в ведомстве.

Отмечается, что с начала военного вторжения хакеры оккупантов неоднократно атаковали сайты городских или областных советов в Украине, а также сайты новостных ресурсов, размещая там символику России или георгиевские ленты.

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