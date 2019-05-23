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Все городские сервисы в смартфоне. В Киеве презентовали приложение Kyiv Smart City

Вчера, 18:34
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Все городские сервисы в смартфоне. В Киеве презентовали приложение Kyiv Smart City - фото

Kyiv Smart City/Facebook

В КГГА заверили, что совсем скоро в приложении появятся разнообразные городские сервисы

Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА разработал мобильное приложение для быстрого доступа ко всем электронным сервисам города.

Приложение было представлено в рамках iForum-2019, который 
состоялся 23 мая в столичном МВЦ.

С его помощью каждый житель столицы сможет
пополнить Kyiv Smart Card, оплатить парковку, внести своего любимца в Реестр домашних животных или записаться на прием к врачу.

Сейчас в приложении можно пополнить Kyiv
Smart Card и приобрести QR-билет для проезда в городском транспорте столицы.

По словам директора департамента Юрия Назарова в Kyiv Smart City предусмотрена возможность проголосовать за услуги,
которые киевляне хотят видеть реализованными в первую очередь.

«Это можно сделать
непосредственно в приложении, нажав на соответствующую иконку у любой
функции. Таким образом мы объединяем все электронные сервисы в смартфоне. Теперь,
чтобы получить необходимую услугу, киевлянам нужно только открыть приложение на телефоне», - сказал Назаров.

В КГГА заверили, что совсем скоро в нем
появятся и другие городские сервисы:

• Оплата коммунальных услуг;

• Электронная демократия (Общественный бюджет, Электронные петиции, Активный киевлянин, Электронный дом);

• Регистрация домашних животных;

• Сервисы водителя (Оплата парковки, поиск паркоместа, уплата штрафа);

• Онлайн-запись к врачу, электронный рецепт;

• Электронная очередь записи в детский сад;

• Контактный центр 1551.

Также в новом приложении можно будет найти актуальную
информацию о пунктах приема мусора, про
спортивные учреждения, социальную поддержку населения и события в Киеве.

Скачать приложение можно по ссылке:
https://app.kyivcity.gov.ua/start.

Теги:   Kyiv Smart City Forum Kyiv Smart City Киев

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