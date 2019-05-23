Все городские сервисы в смартфоне. В Киеве презентовали приложение Kyiv Smart City
Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА разработал мобильное приложение для быстрого доступа ко всем электронным сервисам города.
Приложение было представлено в рамках iForum-2019, который
состоялся 23 мая в столичном МВЦ.
С его помощью каждый житель столицы сможет
пополнить Kyiv Smart Card, оплатить парковку, внести своего любимца в Реестр домашних животных или записаться на прием к врачу.
Сейчас в приложении можно пополнить Kyiv
Smart Card и приобрести QR-билет для проезда в городском транспорте столицы.
По словам директора департамента Юрия Назарова в Kyiv Smart City предусмотрена возможность проголосовать за услуги,
которые киевляне хотят видеть реализованными в первую очередь.
«Это можно сделать
непосредственно в приложении, нажав на соответствующую иконку у любой
функции. Таким образом мы объединяем все электронные сервисы в смартфоне. Теперь,
чтобы получить необходимую услугу, киевлянам нужно только открыть приложение на телефоне», - сказал Назаров.
В КГГА заверили, что совсем скоро в нем
появятся и другие городские сервисы:
• Оплата коммунальных услуг;
• Электронная демократия (Общественный бюджет, Электронные петиции, Активный киевлянин, Электронный дом);
• Регистрация домашних животных;
• Сервисы водителя (Оплата парковки, поиск паркоместа, уплата штрафа);
• Онлайн-запись к врачу, электронный рецепт;
• Электронная очередь записи в детский сад;
• Контактный центр 1551.
Также в новом приложении можно будет найти актуальную
информацию о пунктах приема мусора, про
спортивные учреждения, социальную поддержку населения и события в Киеве.
Скачать приложение можно по ссылке:
https://app.kyivcity.gov.ua/start.