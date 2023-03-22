В Хмельницкой области ПВО уничтожила все вражеские дроны Shahed
В Хмельницкой области уничтожили все дроны Shahed (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)
В ходе массированной атаки РФ в ночь на среду, 22 марта, в Хмельницкой области ПВО уничтожила все вражеские дроны Shahed.
Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой ОВА в Telegram.
«Попаданий на территории области во время воздушной тревоги ночью не зафиксировано. ПВО результативно сработала по вражескому объекту», — говорится в сообщении.
В ночь на среду, 22 марта, в северных областях Украины была объявлена воздушная тревога.
По данным столичных властей, в небе над Киевом сбили все вражеские цели.
В Генштабе сообщили, что украинские защитники сбили 16 из 21 иранских дронов.
В Киевской области в Киевской области поврежден гражданский объект. Три человека погибли, семь ранены.