В Хмельницкой области ПВО уничтожила все вражеские дроны Shahed

22 марта, 09:10
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В Хмельницкой области уничтожили все дроны Shahed (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В Хмельницкой области уничтожили все дроны Shahed (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В ходе массированной атаки РФ в ночь на среду, 22 марта, в Хмельницкой области ПВО уничтожила все вражеские дроны Shahed.

Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой ОВА в Telegram.

«Попаданий на территории области во время воздушной тревоги ночью не зафиксировано. ПВО результативно сработала по вражескому объекту», — говорится в сообщении.

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В ночь на среду, 22 марта, в северных областях Украины была объявлена воздушная тревога.

По данным столичных властей, в небе над Киевом сбили все вражеские цели.

В Генштабе сообщили, что украинские защитники сбили 16 из 21 иранских дронов.

В Киевской области в Киевской области поврежден гражданский объект. Три человека погибли, семь ранены.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   ПВО Хмельницкая область Дроны Война России против Украины Shahed-136 Shahed-131

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