«Все для причастия». Львовский алкомаркет извинился за скандальную надпись на своем фасаде

9 апреля, 11:46
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Надпись на львовском алкомаркете (Фото:Марьяна Пецух/Facebook)

Надпись на львовском алкомаркете (Фото:Марьяна Пецух/Facebook)

Львовский алкомаркет BadBoy, на фасаде которого недавно появилась надпись с религиозным подтекстом «все для причастия», заменил его. Теперь на фасаде размещен текст с извинением.

Соответствующее фото в Facebook опубликовала Марьяна Пецух.

На фото видно, что вместо надписи «все для причастия», вызвавшей шквал возмущения в соцсетях, теперь на фасаде магазина буквами написано «простите, так налажать перед Пасхой мы могли только во Львове».

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6 апреля Львовский городской совет сообщил , что получил несколько жалоб о надписи от жителей города.

"Сегодня мы уже провели разговор с владельцами магазина. Нам пообещали в течение двух дней забрать неоднозначную надпись», — объяснила чиновник Львовского городского совета Ирина Кулинич.

Львовский городской совет
Фото: Львовский городской совет

Она отметила, что пользователи соцсетей осудили такую рекламу, объясняя тем, что это оскорбляет христиан, которые готовятся принять святое причастие во время пасхального поста.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Религия Львовский городской совет

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