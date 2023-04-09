«Все для причастия». Львовский алкомаркет извинился за скандальную надпись на своем фасаде
Надпись на львовском алкомаркете (Фото:Марьяна Пецух/Facebook)
Львовский алкомаркет BadBoy, на фасаде которого недавно появилась надпись с религиозным подтекстом «все для причастия», заменил его. Теперь на фасаде размещен текст с извинением.
Соответствующее фото в Facebook опубликовала Марьяна Пецух.
На фото видно, что вместо надписи «все для причастия», вызвавшей шквал возмущения в соцсетях, теперь на фасаде магазина буквами написано «простите, так налажать перед Пасхой мы могли только во Львове».
6 апреля Львовский городской совет сообщил , что получил несколько жалоб о надписи от жителей города.
"Сегодня мы уже провели разговор с владельцами магазина. Нам пообещали в течение двух дней забрать неоднозначную надпись», — объяснила чиновник Львовского городского совета Ирина Кулинич.
Она отметила, что пользователи соцсетей осудили такую рекламу, объясняя тем, что это оскорбляет христиан, которые готовятся принять святое причастие во время пасхального поста.