Все для безопасности. На украинских дорогах появятся приборы фото- и видеофиксации нового класса

На дорогах будут установлены приборы фото- и видеофиксации нового класса. Проект соответствующего правительственного решения опубликован на сайте Минэкономразвития для обсуждения. Такие меры инициировало Министерство внутренних дел для повышения безопасности дорожного движения. О новых устройствах - в сюжете Радио НВ.

По закону, на дорогах могут устанавливаться приборы видеофиксации и средства киносъемки. Они размещаются по внешнему периметру на объектах улично-дорожной инфраструктуры, зданиях и на служебных транспортных средствах. Приборы фиксируют нарушения правил, в частности административные.

Современные приборы, которые планирует устанавливать МВД, способны зафиксировать правонарушение и одновременно сфотографировать конкретного человека за рулем

Устройства распознают номерные знаки машины и передают в автоматизированную систему обработки данных Нацполиции.

Требования к измерителяй скорости движения установлены соответствующим техническим регламентом, который правительство утвердило в 2016 году.

К техническим средствам относятся приборы, дистанционно измеряющие скорость движения авто и отдельно те, которые определяют пространственно-временные параметры - местоположение машины. Появился новый класс приборов: они одновременно измеряют скорость движения авто и исследуют пространственно-временные характеристики машины. Такие современные приборы правительство планирует внести в технический регламент.

Таким нововведением правительство пытается решить разногласия в законодательстве, считает автомобильный эксперт Рауль Чилачава. Он отметил, что сейчас водители могут обжаловать случаи, когда нарушение правил дорожного движения с помощью автоматической фиксации доказывают то, что невозможно и кто именно был за рулем. В то же время, современные приборы, которые планирует устанавливать МВД, способны зафиксировать правонарушение и одновременно сфотографировать конкретного человека за рулем. Чилачава прогнозирует, что правительство введет всю необходимую нормативную базу и начнет устанавливать приборы нового образца уже осенью.

"Чем больше параметров фиксирует устройство, тем легче привлечь водителя к ответственности за правонарушения, или самому водителю защитить свои права в случае невиновности", - отметил главный редактор сайта dtp.kiev.ua Влад Антонов. Он рассказал, что некоторые приборы несовершенно фиксируют правонарушения.

Устройства распознают номерные знаки машины и передают в автоматизированную систему обработки данных Нацполиции

Например, если используют приборы, измеряющие скорость авто с помощью ультразвука, они могут указать на соседнюю машину, а не на ту, что на самом деле нарушает ПДД. По словам эксперта, использование таких устройств - общераспространенная мировая практика.

По данным КГГА, в Киеве установлены и работают около шести тысяч камер видеофиксации. Почти 5000 камер - обзорные, с минимальным функционалом, они просто снимают и записывают "картинку". Кроме того, установлено более 200 камер с распознаванием лица и 600 - с распознаванием номеров автомобилей. Также в столице установлено 23 так называемых "умных" ITS камеры, которые распознают номера, просчитывают поток, скорость движения и габариты транспорта.