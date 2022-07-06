«Разгрома не произошло». Израильский офицер прокомментировал отступление ВСУ из Лисичанска

6 июля, 15:55
Пророссийский боевик с советским флагом на фоне инсталляции «Я люблю Лисичанск» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Пророссийский боевик с советским флагом на фоне инсталляции «Я люблю Лисичанск» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Военный эксперт, офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Радио НВ прокомментировал отступление Вооруженных сил Украины из Лисичанска.-+

По словам Левина, он не разочарован этим отступлением.

«Я вижу, что командование поступает компетентно, они сохранили вооруженные силы, людей. Это самое важное. Если был бы котел, были уничтожены украинские батальоны, бригады, тогда я был бы разочарован. Погибли бы люди, был бы разгром. Это дало бы огромное преимущество ВС РФ», — заявил военный эксперт.

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По его словам, в такой полномасштабной войне, которая длится долго, отступление и движение фронта — это нормально.

«Это не компьютерная игра. Да, грустно терять территории, но территории будут отбиты, они будут возвращены. Главное — сохранять людей, армию», — подчеркнул Левин.

Эксперт обратил внимание на то, что отступили бойцы, которые два месяца удерживали Лисичанск и Северодонецк и имеют колоссальный боевой опыт.

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«Это первая победа для России. Я напомню, что первые победы — это прямая дорожка к разгрому. И если этот разгром произойдет, мы вспомним, что их первая победа под Лисичанском — это была одна из тех ступеней, которые привели к их окончательному разгрому в Украине. Однозначно, там погибли у них тысячи солдат; никакого котла, никакого разгрома украинских сил не произошло», — подытожил он.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

6 июля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в двух населенных пунктах рядом с Лисичанском все еще продолжаются ожесточенные бои.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Украина-Россия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Лисичанск Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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