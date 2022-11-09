ВС РФ подрывают мосты в Херсонской области. Сообщается об уничтожении уже восьми переправ 9 ноября, 14:16 Оккупанты пытаются задержать контрнаступление ВСУ (Фото:monmarancy/Twitter)

На фоне пока официально не подтвержденной информации о начале освобождения украинскими войсками Снигиревки, в соцсетях сообщают об уничтожении ВС РФ мостов в Херсонской области.

Согласно этим сведениям, в среду, 9 ноября, было взорвано уже восемь переправ.

Предполагается, что таким образом российские оккупанты пытаются задержать контрнаступление ВСУ, чтобы успеть вывести свои войска, находившиеся севернее Херсона, на левый берег Днепра.

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В то же время, действительно ли речь сейчас идет о масштабном отступлении ВС РФ и сдаче территорий, пока не ясно.

В Генштабе ВСУ действия противника на этом направлении пока никак не комментировали.

Ранее стало известно, что оккупанты приступили к разграблению Херсона и его окрестностей.

Оккупанты вывозит любое имущество, которое может представлять для них ценность, грабя местных жителей, предприятия, музеи и даже церкви.

Сообщалось также, что россияне украли памятников адмиралу Федору Ушакову и полководцу Александра Суворову, а также останки князя Потемкина.

После уничтожения украинскими военными переправ через Днепр в Херсонской области находящаяся там группировка РФ оказалась в крайне тяжелом положении из-за невозможности наладить нормальное снабжение и риска оказаться зажатой ВСУ без возможности организовать масштабную эвакуацию своих сил.

В связи с этим оккупанты решили постепенно перебраться паромами на левый берег, чтобы организовать там новую линию обороны.

По словам министра обороны Алексея Резникова, дождливая погода немного замедлила наступление в южном направлении, однако ВСУ контролируют все мосты, усложняя бегство оккупантов вместе с техникой.

В свою очередь начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что операция по освобождению Херсона, скорее всего, продлится до конца ноября.

Тем не менее украинские военные предполагают, что столь показательное отступление РФ может быть хитростью.

«Это может быть проявлением определенных провокаций для того, чтобы создать впечатление, что населенные пункты оставлены, что заход в них безопасен. Но учитывая, что они готовились к уличным боям, как они располагают свои подразделения, мы осознаем запланированную тактику действий», — заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны на южном направлении Наталия Гуменюк.