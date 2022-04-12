Оккупанты обстреляли Новояковлевку Запорожской области фосфорными снарядами — фото

12 апреля, 14:43
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Применение фосфорных снарядов запрещено Женевской конвенцией (Фото:komish-gromada.gov.ua)

Применение фосфорных снарядов запрещено Женевской конвенцией (Фото:komish-gromada.gov.ua)

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В ночь на вторник, 12 апреля, российские войска нанесли удар по селу Новояковлевка Запорожской области.

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Об этом сообщило руководство Комышевахской территориальной громады.

Согласно имеющимся данным, для обстрела населенного пункта оккупанты использовали запрещенные Женевской конвенцией фосфорные снаряды, о чем свидетельствуют обнародованные фото с места удара.

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komish-gromada.gov.ua
Фото: komish-gromada.gov.ua
komish-gromada.gov.ua
Фото: komish-gromada.gov.ua
komish-gromada.gov.ua
Фото: komish-gromada.gov.ua
komish-gromada.gov.ua
Фото: komish-gromada.gov.ua
komish-gromada.gov.ua
Фото: komish-gromada.gov.ua

«Благодаря дождливой погоде пожара не произошло, раненых и погибших нет. Есть поврежденные дома», — рассказали местные власти.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Фосфорные бомбы Российская агрессия Запорожская область Военные преступления Война России против Украины

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