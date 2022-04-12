Оккупанты обстреляли Новояковлевку Запорожской области фосфорными снарядами — фото 12 апреля, 14:43 Цей матеріал також доступний українською Применение фосфорных снарядов запрещено Женевской конвенцией (Фото:komish-gromada.gov.ua)

В ночь на вторник, 12 апреля, российские войска нанесли удар по селу Новояковлевка Запорожской области.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом сообщило руководство Комышевахской территориальной громады.

Согласно имеющимся данным, для обстрела населенного пункта оккупанты использовали запрещенные Женевской конвенцией фосфорные снаряды, о чем свидетельствуют обнародованные фото с места удара.

Видео дня

Фото: komish-gromada.gov.ua

Фото: komish-gromada.gov.ua

Фото: komish-gromada.gov.ua

Фото: komish-gromada.gov.ua

Фото: komish-gromada.gov.ua

«Благодаря дождливой погоде пожара не произошло, раненых и погибших нет. Есть поврежденные дома», — рассказали местные власти.

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