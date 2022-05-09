Войска РФ массово перемещаются из Боровой в направлении Купянска — поселковый совет

9 мая, 17:08
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В населенных пунктах Харьковской области все еще остается большое количество оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В населенных пунктах Харьковской области все еще остается большое количество оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

С воскресенья, 8 мая, в Харьковской области наблюдается массовый выход российских войск с территории Боровой и Богуславки.

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Об этом сообщили местные власти.

Как рассказали в поселковом совете Боровой, подразделения ВС РФ перемещаются в направлении Купянска.

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«В то же время, по данным аэрофотосъемки, большое количество живой силы и техники оккупантов остается в селах Изюмское, Дружелюбовка, Ольговка, Чернещина, Первомайское, Подвысокое, Гороховатка и Бахтин. В полях вблизи сел замаскирована вражеская техника», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что из-за проблемы с обеспечением российские захватчики испытывают нехватку продовольствия.

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«Они отлавливают на улицах кур, уток, гусей, а также отбирают или обменивают у местных жителей свиней и продукты питания», — добавили в поселковом совете.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Харьковская область Война России против Украины

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