Войска РФ массово перемещаются из Боровой в направлении Купянска — поселковый совет
В населенных пунктах Харьковской области все еще остается большое количество оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
С воскресенья, 8 мая, в Харьковской области наблюдается массовый выход российских войск с территории Боровой и Богуславки.
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Об этом сообщили местные власти.
Как рассказали в поселковом совете Боровой, подразделения ВС РФ перемещаются в направлении Купянска.
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«В то же время, по данным аэрофотосъемки, большое количество живой силы и техники оккупантов остается в селах Изюмское, Дружелюбовка, Ольговка, Чернещина, Первомайское, Подвысокое, Гороховатка и Бахтин. В полях вблизи сел замаскирована вражеская техника», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что из-за проблемы с обеспечением российские захватчики испытывают нехватку продовольствия.
«Они отлавливают на улицах кур, уток, гусей, а также отбирают или обменивают у местных жителей свиней и продукты питания», — добавили в поселковом совете.
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