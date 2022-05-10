На улицах и в домах: ВС РФ отступают в Харьковской области, бросая тела своих убитых военных — ОВА 10 мая, 14:21 Цей матеріал також доступний українською Как отметили в ОВА, ВС РФ так проще скрывать свои потери (Фото:ВСУ)

Российская армия, отступая из населенных пунктов Харьковской области, бросает тела своих убитых военных.

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Об этом во вторник, 10 мая, рассказал глава ОВА Олег Синегубов.

«Мы фиксируем их тела на улицах, в домах, в каких-то, даже не могилах, а свалках просто. При отступлении они не забирают тела своих солдат. Это еще раз свидетельствует об их морали, принципах и правилах ведения военных действий. Пожалуй, для них, чтобы не показывать правду, так проще», — отметил он.

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