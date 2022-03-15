РФ отправила на войну с Украиной оркестр железнодорожных войск 15 марта, 16:49 Цей матеріал також доступний українською Как рассказал один из пленных солдат РФ, военные музыканты дежурят на одном из блокпостов (Фото:change.org)

Командование ВС РФ отправило воевать с украинскими военными оркестр железнодорожных войск.

Об этом рассказал один из пленных оккупантов, видео с допросом которого было обнародовано в соцсетях во вторник, 15 марта.

По его словам, военные музыканты сейчас находятся на одном из блокпостов.

Связана ли переброска военного оркестра в зону боевых действий с нехваткой солдат, или же он должен был выступать на «параде победы над Украиной», на который так рассчитывал кремлевский режим до того, как столкнулся с реальностью, не известно.

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