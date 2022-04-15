Военные РФ сами нанесли удар по Брянской области — аудиоперехват

15 апреля, 10:14
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Россия обвинила в обстреле ВСУ (Фото:РИА)

Россия обвинила в обстреле ВСУ (Фото:РИА)

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Обстрел села Климово в Брянской области был совершен российскими войсками.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

Об этом свидетельствует обнародованный СБУ аудиоперехват телефонного разговора одного их военнослужащих ВС РФ.

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«Это наши хер*чат… Так надо. Так делают для того, чтобы типа хохлы провоцируют. И вот поэтому попадают… Просто сейчас они (ВСУ — ред.) никак не могли достреливать с такого расстояния до Климово», — пояснил он своей жене.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1514857710126354436

Удар по Брянской области был нанесен 14 апреля. Россия заявила о семи пострадавших, обвинив в обстреле украинскую сторону.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Российская агрессия Российские военные провокации Брянская область Война России против Украины

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