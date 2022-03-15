Масштабные разрушения: войска РФ нанесли ночью ракетный удар по аэропорту Днепра 15 марта, 11:30 Цей матеріал також доступний українською В результате ракетного удара в аэропорту разрушена взлетно-посадочная полоса (Фото:Днепропетровская ОГА)

В ночь на вторник, 15 марта, российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту Днепра.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель местной ОГА Валентин Резниченко.

«Два ракетных удара. Разрушена взлетно-посадочная полоса. Поврежден терминал. Масштабные разрушения. Потребуется много времени на восстановление», — рассказал он.

Информации о возможных погибших или пострадавших не поступало.

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