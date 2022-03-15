Масштабные разрушения: войска РФ нанесли ночью ракетный удар по аэропорту Днепра

15 марта, 11:30
Цей матеріал також доступний українською
В результате ракетного удара в аэропорту разрушена взлетно-посадочная полоса (Фото:Днепропетровская ОГА)

В результате ракетного удара в аэропорту разрушена взлетно-посадочная полоса (Фото:Днепропетровская ОГА)

В ночь на вторник, 15 марта, российские войска нанесли ракетный удар по аэропорту Днепра.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель местной ОГА Валентин Резниченко.

«Два ракетных удара. Разрушена взлетно-посадочная полоса. Поврежден терминал. Масштабные разрушения. Потребуется много времени на восстановление», — рассказал он.

https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko/posts/334035868758454&show_text=true&width=500

Информации о возможных погибших или пострадавших не поступало.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Ракетные удары Город Днепр Аэропорт Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ