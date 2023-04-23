Форсаж в центре города. В Киеве водителям-любителям громкого дрифта вручили повестки — фото 23 апреля, 21:36 Вручение повесток автолюбителям в Киеве (Фото:Алексей Белошицкий/Facebook)

В Киеве полицейские пригласили на мероприятие водителей-любителей громкого дрифта представителей военкомата, вручивших повестки молодым людям.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.



«Всему есть пределы. Загонять заряженные тачки в центр города, реветь там моторами, дрефтовать улицами — это уже называется фарс во время войны. А у этих заряженных моторов крутятся молодые парни, которые по возрасту и состоянию здоровья могли бы, например, держать автомат», — отметил Белошицкий.

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Он отметил, что правоохранители уже неоднократно предупреждали и привлекали к ответственности автолюбителей, но это не помогло.

«Итак, на этот раз мы пригласили на мероприятие военкомов. Которые, в свою очередь, "приглашали" форсажников. Но чтобы пацаны "не расстраивались", есть достойный лайфхак: автомат тоже можно прокачать и протюнить», - добавил полисмен.