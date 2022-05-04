Вручение повестки и осмотр вещей. Что нужно знать о проверке на блокпостах
Право на проведение проверки предоставлено уполномоченным лицам (Фото:IvanSemenovich / Depositphotos)
Из-за полномасштабной войны россии против Украины украинцы пересекают многочисленные блокпосты. Права и действия уполномоченных осуществлять проверку лиц регламентируются законодательством.
Вопросы проверки на блокпостах регулируется Порядком проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения, утвержденным постановлением КМУ от 29 декабря 2021 № 1456.
Итак, проверка на блокпостах законна — правовой основой является:
- Конституция Украины;
- Уголовный процессуальный кодекс Украины;
- Кодекс Украины об административных правонарушениях,
а также законы Украины
- Об основах национального сопротивления;
- О правовом режиме военного положения;
- Об обороне Украины;
- О национальной безопасности Украины;
- О Национальной полиции;
- О Военной службе правопорядка в Вооруженных Силах Украины.
Что проверяют на блокпостах
Проверка может проводиться касательно:
- документов граждан;
- вещей (обзор);
- транспортных средств;
- багажа и грузов.
Все это может проверяться исключительно в условиях военного положения и при обеспечении мер правового режима военного положения.
Кто имеет право проводить проверку
Право на проведение проверки предоставлено уполномоченным лицам:
- Национальная полиция Украины;
- Службы безопасности Украины;
- Национальная гвардия Украины;
- Государственная пограничная служба Украины;
- Государственная миграционная служба Украины;
- Государственная таможенная служба Украины;
- Вооруженных Сил Украины.
Могут ли при проверке применяться технические приборы и средства
Так, уполномоченным лицом могут применяться технические приборы и технические средства, обладающие функциями обнаружения взрывоопасных предметов и вещей (веществ), оборот которых запрещен или ограничен, фото-, аудио- и видеофиксации.
Аудио- и видеофиксация личных вещей производится только с согласия граждан.
Вручение повесток на блокпостах
В законодательстве Украины не определено место, где должна вручаться повестка или место, где это делать запрещено.
Статья 65 Конституции Украины предусматривает, что защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение к ее государственным символам является обязанностью граждан Украины. Граждане отбывают военную службу согласно закону.
Согласно статье 22 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации граждане Украины обязаны являться по вызову в воинские части или на сборные пункты центров комплектования и социальной поддержки. Также этой статьей предусмотрено, что призыв граждан на военную службу при мобилизации осуществляют территориальные центры комплектования и социальной поддержки при содействии местных органов исполнительной власти. То есть повестку могут вручить где угодно: на блокпосту, на улице, на работе, в дороге
Вручаться повестки могут через соответствующие органы местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности и непосредственно должностными лицами районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Проверка телефонов на блокпостах
Законодательством не урегулирован данный вопрос, но поскольку статьей 1142 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или иных образованных соответственно, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, уполномоченное лицо на блокпосту может проверить фото и видео о наличии на соответствующих устройствах запрещенных объектов.
Также следует отметить, что законодательством не урегулированы вопросы личных переписок, поэтому во избежание конфликтных ситуаций советуем предоставлять средства связи для осмотра.
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