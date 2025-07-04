«Дроны нас не напугают». Глава посольства Польши в Украине сделал заявление после атаки РФ на Киев и повреждения здания консульства

Пожар в Киеве в ночь на 4 июля после массированной атаки страны-агрессора РФ (Фото: ГСЧС Киева)

Временно поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич заверил, что его страна будет поддерживать Украину до победы в войне, которую развязала Россия.

Об этом дипломат написал в пятницу, 4 июля, в соцсети Х.

«Дроны нас не напугают. Мы с Украиной. До победы», — подчеркнул Лукасевич.

Ранее 4 июля глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил, что в Киеве в результате российской массированной атаки в ночь на пятницу, 4 июля, было повреждено здание польского консульства.

«Президент Трамп, Путин насмехается над вашими мирными усилиями. Пожалуйста, возобновите поставки зенитных боеприпасов в Украину и введите новые жесткие санкции против агрессора», — обратился Сикорский к президенту США.

Ночная массированная атака РФ на Киев 4 июля

Россия в ночь на 4 июля атаковала Украину рекордным количеством целей — 550, в том числе 539 дронами и 11 ракетами, в том числе одним Кинжалом. Также было применено рекордное количество шахедов — более 330. ПВО обезвредила 476 дронов и две крылатые ракеты Искандер-К.

«Основное направление удара — столица Украины, город Киев!», — говорилось в отчете Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 478 средств воздушного нападения врага, 270 сбито огневыми средствами, 208 — локально потеряны.

В результате атаки погиб один человек — тело было деблокировано из-под завалов разрушенного здания на одной из локаций.

Также сообщалось о 26 пострадавших, среди них — один ребенок.

