Возобновление дорожного движения: когда откроют временные мосты на Варшавской и Житомирской трассах 9 апреля, 22:16 Цей матеріал також доступний українською Временный насыпной мост через реку Ирпень возле села Романовка будет сдан в эксплуатацию в воскресенье, 10 апреля (Фото:Олександр Павлюк / Київська обласна військова адміністрація via Telegram)

Глава Киевской ОВА Александр Павлюк сообщил, когда откроют временные мосты на Варшавской и Житомирской трассах.

Согласно сообщению в его Telegram-канале, временный насыпной мост через реку Ирпень возле села Романовка (часть города Ирпень Киевской области) на трассе Е373 Киев-Коростень будет сдана в эксплуатацию в воскресенье, 10 апреля.

Видео дня

«Как и обещали, через неделю построили первый объездной мост через реку Ирпень. Завтра мы его запускаем. Я думаю, что он разгрузит потоки машин, идущих на Ирпень и соседние города», – написал Павлюк.

Работы по возведению временного насыпного моста возле села Стоянка, через который проходит автотрасса Е40 (Киев-Житомир), по словам главы обладминистрации, еще продолжаются и будут завершены через 7-10 дней.

«На восстановление самих мостов через реку Ирпень, которые были уничтожены оккупантами, уйдет гораздо больше времени. Проходят подготовительные работы, начался частичный демонтаж пострадавших конструкций. Главная задача возобновить движение транспорта в сторону Киева», — говорится в сообщении.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.