Временный мэр Запорожья Анатолий Куртев незаконно обогатился на 9 миллионов гривен. Он уже отреагировал 18 августа, 17:24 Анатолий Куртев (Фото:Анатолий Куртев / Telegram)

У секретаря городского совета Запорожья Анатолия Куртева, с 2021 года исполняющего обязанности мэра, нашли признаки незаконного обогащения на 9 миллионов гривен.

Об этом сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции.

В августе 2022 года во время обыска квартиры, которую Куртев арендовал совместно со своим помощником, детективы Национального антикоррупционного бюро изъяли почти 600 тысяч гривен, $230 тысяч и €650.

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Куртев заявил, что ничего не знает об этих средствах и квартире. Помощник Куртева заявил, что деньги принадлежат ему и его родителям. Однако НАПК выяснило, что ни он, ни его родители таких средств законным способом получить не могли. Таким образом, у Куртева есть необоснованные 9 миллионов 31 тысяча гривен, что превышает его законные доходы.

Национальное агентство по предотвращению коррупции установило, что Анатолий Куртев таки пользовался этим жильем вместе со своим помощником (это подтвердили соседи и камеры видеонаблюдения), а эти средства не соответствуют заработанным им доходам. В декларации за 2020 год Анатолий Куртев указал, что денежных активов у него нет, а его доходы за 2021 и 2022 год не позволяли накопить эту сумму.

После публикации НАПК Куртев заявил, что готов сотрудничать с детективами. При этом материалы на эту тему он назвал «заказными».

"В связи с систематическими публикациями в СМИ заказных материалов допускаю, что есть отдельные лица, которые могут быть заинтересованы в заблуждении контролирующих органов, и могли распространить недостоверную или искаженную информацию. Пока мы не имели возможности ознакомиться с выводом НАПК, поэтому посылаем официальный запрос для ознакомления", — заявил он.

29 сентября 2021 года мэр Запорожья Владимир Буряк подал в отставку. Тогда его обязанности стал исполнять секретарь городского совета Анатолий Куртев.

