Временным главой Общественного телевидения стал Николай Чернотицкий Вчера, 23:10 232 Цей матеріал також доступний українською Facebook/Mykola Chernotytskyi Николай Чернотицкий Facebook/Mykola Chernotytskyi

Наблюдательный совет НОТУ назначил и.о главы Общественного телевидения члена правления НОТУ Николая Чернотицкого, сообщила член Наблюдательного совета Светлана Остапа, передает Громадське.

Конкурс по отбору нового главы объявят на следующей неделе.

По ее словам, Чернотицкий не присутствовал во время заседания наблюдательного совета, поэтому пока неизвестно, согласится ли он временно возглавить Общественное.

Напомним, что Николай Чернотицкий - член правления НОТУ, который отвечает за деятельность по оптимизации центральной и региональной структуры.

В четверг, 31 января, наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины досрочно разорвал контракт с председателем правления НОТУ Зурабом Аласанией.

Зураб Аласания заявил, что он не знает по каким причинам его уволили с должности главы Общественного телевидения.