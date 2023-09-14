Оккупанты продолжают завозить россиян для работы на ВОТ — Сопротивление 14 сентября, 04:47 Оккупированный Мариуполь (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

Российские захватчики продолжают завозить на временно оккупированные территории рабочих из России на фоне огромного дефицита рабочей силы. Об этом в среду, 13 сентября, сообщил Центр национального сопротивления.

В частности речь идет о завозе работников из Архангельска на ВОТ Запорожье для работы на захваченных предприятиях и для ремонта российской техники.

ЦНС объясняет, что за время оккупации большинство местных жителей выехали из контролируемых РФ регионов, а кто остался, в основном предпочитают не сотрудничать с врагами. Поэтому россияне вынуждены тратить дополнительные ресурсы и свозить «гастролеров» из РФ.

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Чтобы мотивировать самих россиян, им предлагают большую зарплату.

Сопротивление добавляет, что свезенных рабочих оккупанты используют и для пропагандистских мероприятий — например, как массовку на «торжествах» или «голосованиях».