Чем отличается временная защита от статуса беженца в ЕС — инфографика от Офиса президента 25 марта, 03:54 Цей матеріал також доступний українською Беженцы из Украины, Корчева, Польша, 5 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Yara Nardi)

Офис президента Украины 23 марта опубликовал инфографику о различиях между статусом лица, которому предоставлена временная защита, и статусом искателя убежища (беженца) в Евросоюзе.

Статус лица, которому предоставлена временная защита



предоставляется: гражданам Украины и членам их семей; людям без гражданства, беженцам и членам их семей из третьих стран, которые спасаются от войны в Украине; иностранцам, которые постоянно живут в Украине на законных основаниях и не могут безопасно вернуться в страну происхождения;

для получения нужно обратиться за разрешением на проживание в органы власти соответствующей страны;

претендовать на статус можно в любой стране ЕС;

место жительства можно сменить в любой момент, в том числе переехать в другую страну. Жилье может быть предоставлено семьями волонтеров, общественными организациями, государством, можно жить у друзей или знакомых;

находиться в таком статусе можно один год ( до 4 марта 2023 года) с возможностью продлить на год, в зависимости от ситуации в Украине;

до 4 марта 2023 года) с возможностью продлить на год, в зависимости от ситуации в Украине; можно сразу начать работать, есть доступ к социальному обеспечению и медобслуживанию;

дети до 18 лет имеют право учиться в учебных заведениях;

вернуться в Украину можно в любой момент;

подать заявление на получение статуса можно в любое время.

Видео дня

Статус искателя убежища (беженца)

предоставляется любому, кто спасается от войны или преследований;

чтобы получить, нужно обратиться с заявлением в компетентные органы страны, в которую вы прибыли. После этого они начинают специальную процедуру, которая длится до шести месяцев или дольше;

претендовать на статус можно только в первой стране, границу которой вы пересекли;

жить можно только в определенных государством учреждениях для размещения беженцев, менять место жительства нельзя, как и покидать страну;

находиться в таком статусе можно бессрочно, пока существуют основания его предоставления;

начать работать можно будет только после получения статуса беженца ( через шесть месяцев или больше);

через шесть месяцев или больше); дети до 18 лет имеют право учиться в учебных заведениях;

есть доступ к соцобеспечению и медобслуживанию;

после подачи заявления о предоставлении статуса беженца вы должны оставаться в стране, в которой подали заявление, все время, пока его рассматривают ( до полугода или больше);

до полугода или больше); подать заявление на получение статуса можно в любой момент.

В Офисе президента также сообщили, что въезд украинцев в ЕС разрешен даже при отсутствии проездных документов, а при пересечении границы не требуют сертификаты о вакцинации, выздоровлении от COVID-19 или негативный результат теста. В ЕС можно въехать со своими вещами и животными, документы на перевозку питомцев тоже временно не требуют.

В МИД Украины ранее объясняли, что каждая страна имплементирует оба статуса в свое законодательство с некоторыми отличиями, поэтому принимать решение о получении того или иного статуса нужно только после того, как вы получите полную информацию от официальных органов страны пребывания. Иностранные дипучреждения Украины публикуют контактную информацию таких органов и ссылки на первоисточники на интерактивной карте tripadvisor.mfa.gov.ua и на страницах посольств/консульств в Facebook.

В МИД также уточнили, что люди, которые получили временную защиту в ЕС, могут в любой момент подать заявление на получение статуса беженца.



После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ЕС впервые активировал Директиву о временной защите. Ее действие делает более простым пересечение границы и обеспечивает защиту базовых прав украинцев в других странах.

20 марта в ООН заявили, что свои дома оставили 10 млн украинцев. 21 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уточнил, что внутренне перемещенными лицами стали 11−12 млн украинцев. По данным ООН по состоянию на 22 марта, с начала полномасштабной войны, развязанной Россией, Украину покинули более 3,5 млн жителей страны.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.