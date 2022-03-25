Чем отличается временная защита от статуса беженца в ЕС — инфографика от Офиса президента
Беженцы из Украины, Корчева, Польша, 5 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Yara Nardi)
Офис президента Украины 23 марта опубликовал инфографику о различиях между статусом лица, которому предоставлена временная защита, и статусом искателя убежища (беженца) в Евросоюзе.
Статус лица, которому предоставлена временная защита
- предоставляется: гражданам Украины и членам их семей; людям без гражданства, беженцам и членам их семей из третьих стран, которые спасаются от войны в Украине; иностранцам, которые постоянно живут в Украине на законных основаниях и не могут безопасно вернуться в страну происхождения;
- для получения нужно обратиться за разрешением на проживание в органы власти соответствующей страны;
- претендовать на статус можно в любой стране ЕС;
- место жительства можно сменить в любой момент, в том числе переехать в другую страну. Жилье может быть предоставлено семьями волонтеров, общественными организациями, государством, можно жить у друзей или знакомых;
- находиться в таком статусе можно один год (до 4 марта 2023 года) с возможностью продлить на год, в зависимости от ситуации в Украине;
- можно сразу начать работать, есть доступ к социальному обеспечению и медобслуживанию;
- дети до 18 лет имеют право учиться в учебных заведениях;
- вернуться в Украину можно в любой момент;
- подать заявление на получение статуса можно в любое время.
Статус искателя убежища (беженца)
- предоставляется любому, кто спасается от войны или преследований;
- чтобы получить, нужно обратиться с заявлением в компетентные органы страны, в которую вы прибыли. После этого они начинают специальную процедуру, которая длится до шести месяцев или дольше;
- претендовать на статус можно только в первой стране, границу которой вы пересекли;
- жить можно только в определенных государством учреждениях для размещения беженцев, менять место жительства нельзя, как и покидать страну;
- находиться в таком статусе можно бессрочно, пока существуют основания его предоставления;
- начать работать можно будет только после получения статуса беженца (через шесть месяцев или больше);
- дети до 18 лет имеют право учиться в учебных заведениях;
- есть доступ к соцобеспечению и медобслуживанию;
- после подачи заявления о предоставлении статуса беженца вы должны оставаться в стране, в которой подали заявление, все время, пока его рассматривают (до полугода или больше);
- подать заявление на получение статуса можно в любой момент.
В Офисе президента также сообщили, что въезд украинцев в ЕС разрешен даже при отсутствии проездных документов, а при пересечении границы не требуют сертификаты о вакцинации, выздоровлении от COVID-19 или негативный результат теста. В ЕС можно въехать со своими вещами и животными, документы на перевозку питомцев тоже временно не требуют.
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В МИД Украины ранее объясняли, что каждая страна имплементирует оба статуса в свое законодательство с некоторыми отличиями, поэтому принимать решение о получении того или иного статуса нужно только после того, как вы получите полную информацию от официальных органов страны пребывания. Иностранные дипучреждения Украины публикуют контактную информацию таких органов и ссылки на первоисточники на интерактивной карте tripadvisor.mfa.gov.ua и на страницах посольств/консульств в Facebook.
В МИД также уточнили, что люди, которые получили временную защиту в ЕС, могут в любой момент подать заявление на получение статуса беженца.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ЕС впервые активировал Директиву о временной защите. Ее действие делает более простым пересечение границы и обеспечивает защиту базовых прав украинцев в других странах.
20 марта в ООН заявили, что свои дома оставили 10 млн украинцев. 21 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уточнил, что внутренне перемещенными лицами стали 11−12 млн украинцев. По данным ООН по состоянию на 22 марта, с начала полномасштабной войны, развязанной Россией, Украину покинули более 3,5 млн жителей страны.
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