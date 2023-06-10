Поддержка во время войны. Как украинцам получить временную защиту во Франции и что для этого нужно 10 июня, 01:05 Временная защита во Франции для украинцев во время войны (Фото:domencolja/depositphotos)

Узнайте о временной защите во Франции для украинских беженцев, условиях ее получения и преимуществах, которые она предоставляет. Также выясните, какие документы необходимы для получения защиты и куда должны обращаться граждане Украины.

Как украинцам получить временную защиту во Франции

Франция, как и многие другие страны Евросоюза, начала оказывать гуманитарную и военную помощь Украине с момента начала полномасштабной российской агрессии. Кроме того, Франция открыла свои границы для украинских беженцев. Все желающие могут получить временную защиту в стране при следующих условиях:

Быть гражданами Украины и проживать на ее территории до 24 февраля 2022 года. Не быть гражданами Украины, но иметь право на защиту, предоставляемую украинскими властями, или иметь действительный вид на постоянное проживание в Украине и не иметь возможности вернуться в страну происхождения в безопасных условиях. Быть членами семьи лица, которое подпадает под одни из перечисленных условий. Это могут быть муж, жена, несовершеннолетние дети или родители, находящиеся на иждивении.

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Для получения статуса временной защиты мигрант должен подать соответствующее заявление. Это можно сделать, обратившись в префектуру департамента, где он проживает или находится, или воспользовавшись помощью пунктов Accueil Ukraine. При подаче заявления все члены семьи, которые также претендуют на временную защиту, должны присутствовать и представить документы, объясняющие их ситуацию. Если все необходимые документы предоставлены и соответствуют условиям получения временной защиты, заявитель будет направлен в Управление иммиграции и интеграции Франции (OFII), где вам и выдадут временный вид на жительство APS.

Какие возможности предоставляет получение временной защиты во Франции

Получение APS карты предоставляет возможность украинским гражданам, которые покинули Украину из-за войны и переехали во Францию:

Получать финансовую помощь, размер которой зависит от размера семьи. Беженцы получают специальную карту ADA, которая позволяет осуществлять платежи. Открывать банковский счет и осуществлять безналичные переводы со счета в Украине на счет во Франции. Работать без особых формальностей. Регистрировать детей в бесплатные ясли, детский сад или школу. Иметь покрытие расходов на медицинское обслуживание по медицинской страховке Assurance Maladie. Обращаться за бесплатной психологической поддержкой. Бесплатно пользоваться поездами TGV, TER и городским транспортом.

Использовать украинское водительское удостоверение в течение всего пребывания на территории Франции на законных основаниях (необходимо иметь официальный перевод документа на французский язык для возможной проверки).

Следует заметить, что медицинское страхование во Франции обеспечивает полный необходимый объем лечения, включая консультации с хирургом-стоматологом, акушером, расходы на рецептурные лекарства, лабораторные исследования, очки, зубные протезы, слуховые аппараты и тому подобное. Если вам нужна медицинская помощь, но у вас еще нет APS карты, обратитесь в ближайшую государственную больницу.

Pôle emploi — французское агентство по трудоустройству, оказывает помощь в поиске работы во Франции. Они предлагают индивидуальную поддержку через привлечение синхронного переводчика, который диагностирует вашу конкретную ситуацию. Они могут предоставить курсы французского языка, которые соответствуют вашему уровню и потребностям, предложат доступные вакансии и, если необходимо, предоставят услуги обучения, чтобы подготовить вас к работе.

Что касается школьного образования, то во Франции оно является обязательным для всех детей в возрасте от 3 до 16 лет. Поэтому, если ребенку от 3 до 6 лет, необходимо обратиться в местный муниципалитет, чтобы договориться о его зачислении в учебное заведение. Чтобы организовать обучение детей в возрасте от 11 до 18 лет, можно обратиться в ближайший колледж или лицей, или обратиться в местное отделение Национальной службы образования.

Как украинцам продлить временную защиту во Франции

Будьте осведомлены, что для лиц, находящихся под временной защитой, разрешение на временное проживание во Франции действует в течение шести месяцев. Поэтому по истечении этого срока, заявители на убежище должны подать запрос на продление разрешения, чтобы и в дальнейшем иметь возможность пользоваться преимуществами этого статуса. Продление статуса можно осуществить в Центре приема иностранцев в Париже (Centre de Réception des Etrangers) или, если украинец находится в другом городе Франции, в префектуре по месту жительства.

Стоит заметить, что заявку на продление разрешения на временное проживание следует подать не ранее, чем за три недели и не позднее, чем за три дня до окончания срока действия статуса. Для этого вам понадобится подготовить следующие документы:

Оригинал паспорта ( документ, подтверждающий гражданство и временную защиту).

документ, подтверждающий гражданство и временную защиту). 2 фотографии размером 3,5×4,5 см.

Свидетельство о месте жительства ( подтверждение адреса, где вы проживаете).

подтверждение адреса, где вы проживаете). Свидетельство об изменении социальной ситуации ( например, трудовой договор).

например, трудовой договор). Документы на детей.

Обратите внимание, что при принятии вас физическим лицом необходимо также представить паспорт гражданина Франции или документ, подтверждающий легальное проживание в стране лица, которое вас принимает. Также нужно предоставить письмо от владельца жилья, подтверждающее ваш адрес проживания, а также квитанцию об уплате арендной платы или коммунальных услуг за последние три месяца.

Кроме того, вместе с продлением вида на жительство нужно заполнить специальную форму, которую предоставляет префектура, и отправить ее по электронной почте или почтовым письмом в территориальную дирекцию Управления иммиграции и интеграции Франции. К заполненной форме необходимо приложить копии новых свидетельств на временное проживание всех несовершеннолетних членов семьи, а также копии документов, подтверждающих все доходы, полученные после прибытия во Францию. Если вы отправляете документы обычной почтой, обязательно укажите на конверте «Renouvellement ADA Ukraine», иначе все социальные выплаты будут прекращены.