Временная защита ЕС. Какие права имеют украинцы, въезжающие в Европу, и стоит ли просить статус беженца 8 марта, 13:23 Цей матеріал також доступний українською Пересечение украинской границы (Фото:Государственная пограничная служба Украины / Facebook)

С начала полномасштабной войны России против Украины более 1 млн украинцев покинули страну, а многие все еще находятся в пути или решаются выехать. Рассказываем, что стоит знать при въезде, чтобы определиться с правовым статусом — временная защита или беженец?

После нападения РФ на украинские города 24 февраля 2022 года, ЕС впервые активировал Директиву о временной защите. Ее действие делает более простым пересечение границы и предоставляет защиту базовых прав украинцев в чужой стране.

Что такое временная защита стран ЕС?

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Европейской комиссии, временная защита является исключительной мерой для предоставления немедленной и временной защиты перемещенным лицам из стран, не входящих в ЕС, и тем, кто не может вернуться в свою страну происхождения. Она применяется, когда существует риск того, что стандартная система предоставления убежища не справится массовым притоком.

Директива о временной защите была разработана Евросоюзом после войн на Балканах в 1990-х и начале 2000-х годов, чтобы не допустить перегрузки систем предоставления убежища. Действие ДВЗ распространяется на все государства Евросоюза, кроме Дании. Ознакомиться с текстом ДВЗ можно здесь.

С момента принятия в 2001 году эту директиву так ни разу и не активировали, пока не началась война России с Украиной, в результате которой ООН ожидает приток до 6,5 млн перемещенных лиц из Украины.

На кого распространяется временная защита ЕС?

Временная защита распространяется прежде всего таких категорий:

граждане Украины, проживавшие на ее территории по состоянию на 24 февраля и вынужденно покинувшие свои дома из-за вторжения российских войск.

люди, имеющие политическое убежище в Украине.

члены семей первых двух категорий: муж или жена, включая и незарегистрированные брачные отношения ( если их признает государство ЕС, на территорию которого въезжают), несовершеннолетние дети, близкие родственники, проживавшие вместе и зависимые от человека из первых двух категорий.

граждане третьих стран, имевших в Украине постоянный внж, которые не могут вернуться на родину, потому что это небезопасно.

Временная защита не предусмотрена для иностранцев, не имевших постоянного вида на жительство в Украине, если их родина является безопасной страной, например, для иностранных студентов. В Еврокомиссии им обещают помочь в возвращении домой. Но государства ЕС могут и им предоставить временную защиту.

Предоставят ли защиту тем, кто выехал из Украины незадолго до 24 февраля в командировку, отпуск либо спасаясь от возможной войны? Решение этого вопроса — на усмотрение национальных властей, но Совет ЕС рекомендовал предоставить временную защиту и им.

Правила въезда в ЕС на условиях временной защиты

Согласно рекомендациям Еврокомиссии, пограничный контроль в приграничных зонах ослаблен. Это значит, что полноценная проверка проводится только, когда есть сомнения в идентификации личности или возможной угрозы.

Границу близлежащей страны ЕС могут пересекать не только украинцы с биометрическими загранпаспортами, но и те, у кого их нет или кто не смог взять с собой такой документ или же у кого вообще нет заграничного паспорта. Пограничникам рекомендуют выдавать им декларацию о въезде в ЕС и/или временный проездной документ. Важно, чтобы у прибывающих на границу был хоть какой-то документ — внутренний паспорт, просроченный загранпаспорт или же свидетельство о рождении для детей — тогда пограничникам будет легче установить личность.

Согласие второго родителя на вывоз ребенка не требуется, карантинные ограничения при пересечении границ украинцами сняты. Пограничникам рекомендовали также упростить ввоз домашних животных.

Защита в Румынии распространяется и на тех украинцев, которые попадают в страну через границу Молдовы. Не являясь страной ЕС, Молдова также предоставляет все соответствующие права гражданам Украины, спасающимся от войны.

Как действовать после пересечения границы Украины – алгоритм / Фото: Ukraine Now

Какие права дает временная защита украинцам в ЕС?

Спасающиеся от войны украинцы могут пребывать на территории ЕС в течение года с возможностью продления (на протяжении действия директивы). Они имеют право на проживание, доступ к рынку труда и жилища, социальную и медицинскую помощь. Причем подразумевается не только возможность работать, но и заниматься предпринимательством, повышать квалификацию, осваивать новую профессию. Дети получают право на образование (доступ в школу), прибывшие без родителей или других родственников — еще и право на опекуна.

Чтобы воспользоваться этими правами, нужно обратиться за разрешением на проживание в органы власти — местную администрацию, префектуру и т. д. (смотря кто занимается вопросами временной защиты в конкретной стране).

Получив разрешение на проживание, украинцы смогут путешествовать в другие страны Шенгенской зоны не более чем на 90 дней за каждый 180-дневный период.

Отдельные государства могут предоставлять и большую поддержку.

Сколько действует временная защита для украинцев?

Вначале временная защита будет действовать один год. В случае возможности безопасно вернуться домой для украинцев Еврокомиссия может предложить остановить действие ДВЗ. Если же ситуация не станет лучше, ее действие автоматически продлится на полгода и затем еще на столько же. После этого Совет ЕС может продлить защиту еще на год — всего до трех лет.

Отличие временной защиты от убежища и статуса беженца

Украинцы, спасающиеся от российской агрессии, являются насильственно перемещенными лицами. Временная защита и беженец — это разные статусы и юридические процедуры. Например, в Германии им соответствуют понятия Vertriebene (вынужденно перемещенные) и Asyl (статус подавшего на убежище). Статус временной защиты украинцы, спасающиеся от войны, получают после пересечения границы автоматически. Они могут оставаться в стране, в которую ехали или Они сразу же могут ехать в ту страну ЕС, где им будет удобнее найти место проживания. Например, где у них живут родственники или знакомые.

При этом у них и далее остается право подать прошение об убежище. Можно его попросить и во время пересечения ближайшей границы, сообщив об этом офицеру пограничной службы. Но рассмотрение вопроса и предоставление статуса беженца может занять многие месяцы, и ожидать его нужно будет в той стране, где подано прошение: Польше, Словакии, Венгрии или Румынии. При этом вы будете обязаны сдать свой паспорт соответствующим учреждениям, пока вы не получите решения по вашему статусу. Более подробно о преимуществах и недостатках статуса беженца рассказывает юрист Руслан Сидорович в колонке для НВ.

В то же время, временная защита — исключительная мера стран ЕС, одобренная для украинцев, — дает вам практически те же правила на время вашего пребывания в ЕС без бюрократической волокиты, и возможность вернуться домой, как только это станет безопасным.

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