В Киеве приостановлено движение трамваев и троллейбусов, ранее жителям сообщили об отсутствии воды

В КГГА предупредили, что автобусы не смогут полностью компенсировать объемы перевозок электротранспорта (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)

В Киеве с вечера вторника, 3 ноября, временно прекратят движение трамваев и троллейбусов из-за критической ситуации в энергосистеме , вызванной российскими обстрелами. На отдельных направлениях вместо электротранспорта будут курсировать автобусы.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

По данным КГГА, КП Киевпастранс организует автобусное сообщение на части маршрутов троллейбусов и трамваев.

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Автобусы вместо троллейбусов будут курсировать по следующим маршрутам:

№ 3ТР — Железнодорожный массив — Дворец спорта;

№ 4ТР — просп. Свободы — ст. м. Площадь Украинских Героев;

№ 6ТР — Минский массив — Майдан Независимости;

№ 8ТР — ул. Смилянская — ст. м. Площадь Украинских Героев;

№ 11ТР — Национальный музей архитектуры и быта Украины — Багринова гора;

№ 14ТР — Ботанический сад — Центральный железнодорожный вокзал;

№ 17ТР — пл. Космонавтов — ст. м. Площадь Украинских Героев;

№ 23ТР — ул. Мечты — ст. м. Лукьяновская;

№ 24ТР — ул. Северная — просп. Свободы;

№ 26ТР — просп. Свободы — ст. м. Нивки;

№ 27ТР — ст. м. Почайна — железнодорожная станция Киев-Волынский;

№ 28ТР — просп. Свободы — ст. м. Лукьяновская;

№ 29ТР — Дарницкая площадь — железнодорожная платформа Куреневка;

№ 30ТР — ул. Милославская — ул. Кадетский Гай;

№ 31ТР — ул. Милославская — ст. м. Лукьяновская;

№ 32ТР — ул. Северная — ул. Сошенко;

№ 33ТР — Минский массив — железнодорожный вокзал «Южный»;

№ 35ТР — просп. Свободы — ул. Кадетский Гай;

№ 36ТР — ул. Северная — ул. Чернобыльская;

№ 37ТР — ул. Милославская — ст. м. Лесная;

№ 38ТР — ст. м. Выдубичи — Музей истории Украины во Второй мировой войне;

№ 40ТР — ул. Кадетский Гай — Дворец спорта;

№ 41ТР — ул. Тулузы — ст. м. Святошин;

№ 42ТР — ул. Ольжича — ст. м. Лыбедская;

№ 43ТР — Кибцентр — Дарницкая площадь;

№ 44ТР — ул. Северная — просп. Степана Бандеры;

№ 45ТР — ст. м. Выставочный центр — ст. м. Васильковская;

№ 47ТР — ул. Милославская — ст. м. Минская;

№ 50КР — ул. Милославская — Дарницкая площадь;

№ 50ТР — ул. Милославская — ст. м. Лыбедская.

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Автобусы вместо трамваев будут курсировать по следующим маршрутам:

№ 1Т — Михайловская Борщаговка — ст. Старовокзальная;

№ 3Т — ст. Жюля Верна — ст. Старовокзальная;

№ 12Т — Пуща-Водица — пл. Тараса Шевченко;

№ 14Т — просп. Видрадный — Контрактовая площадь;

№ 16Т — Контрактовая площадь — ст. м. Героев Днепра;

№ 19Т — Контрактовая площадь — пл. Тараса Шевченко;

№ 22Т — просп. Воскресенский — ЗЗБК;

№ 27Т — ул. Милославская — ст. м. Позняки;

№ 28Т — ул. Милославская — ст. м. Лесная;

№ 29Т — ст. м. Бориспольская — ст. м. Лесная.

В КГГА предупредили, что автобусы не смогут полностью компенсировать объемы перевозок электротранспорта. Их количество будет определяться с учетом наличия автобусов и водителей, пассажиропотока и ситуации в городе.

Расписание движения дублирующих автобусов в ближайшее время будет опубликовано на сайте Киевпастранса.

В КГГА подчеркнули, что Киевский метрополитен в настоящее время работает в штатном режиме, однако его дальнейшая работа будет зависеть от ситуации в энергосистеме. О возможных изменениях пассажиров будут информировать через официальные ресурсы метрополитена.

Движение трамваев и троллейбусов возобновят после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Ранее в компании ДТЭК сообщили, что ночью и утром 3 ноября Россия массированно атаковала три теплоэлектростанции ДТЭК десятками ракет и дронов, станции прекратили выработку электроэнергии. Премьер Сергей Корецкий сообщил, что под ударом РФ оказались крупные электростанции в Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областях. Также были атакованы ряд важных подстанций, в частности в западной части Украины. Корецкий заявил о серьезных повреждениях в сети и на объектах производства электроэнергии.

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Воздушные силы ВСУ заявили, что с 18:00 2 ноября россияне атаковали Украину баллистическими ракетами «Искандер-М"/KN-23, противокорабельными ракетами „Циркон“, 59 крылатыми ракетами и 289 ударными БПЛА. Силы ПВО сбили/нейтрализовали 309 целей: три баллистические ракеты „Искандер-М"/KN-23/"Циркон“, около 49 крылатых ракет Х-101/Х-59/Х-69/"Искандер-К» и 257 БПЛА, из них 89 — реактивные.

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