В Киеве приостановлено движение трамваев и троллейбусов, ранее жителям сообщили об отсутствии воды
В КГГА предупредили, что автобусы не смогут полностью компенсировать объемы перевозок электротранспорта (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)
В Киеве с вечера вторника, 3 ноября, временно прекратят движение трамваев и троллейбусов из-за критической ситуации в энергосистеме , вызванной российскими обстрелами. На отдельных направлениях вместо электротранспорта будут курсировать автобусы.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
По данным КГГА, КП Киевпастранс организует автобусное сообщение на части маршрутов троллейбусов и трамваев.
Автобусы вместо троллейбусов будут курсировать по следующим маршрутам:
- № 3ТР — Железнодорожный массив — Дворец спорта;
- № 4ТР — просп. Свободы — ст. м. Площадь Украинских Героев;
- № 6ТР — Минский массив — Майдан Независимости;
- № 8ТР — ул. Смилянская — ст. м. Площадь Украинских Героев;
- № 11ТР — Национальный музей архитектуры и быта Украины — Багринова гора;
- № 14ТР — Ботанический сад — Центральный железнодорожный вокзал;
- № 17ТР — пл. Космонавтов — ст. м. Площадь Украинских Героев;
- № 23ТР — ул. Мечты — ст. м. Лукьяновская;
- № 24ТР — ул. Северная — просп. Свободы;
- № 26ТР — просп. Свободы — ст. м. Нивки;
- № 27ТР — ст. м. Почайна — железнодорожная станция Киев-Волынский;
- № 28ТР — просп. Свободы — ст. м. Лукьяновская;
- № 29ТР — Дарницкая площадь — железнодорожная платформа Куреневка;
- № 30ТР — ул. Милославская — ул. Кадетский Гай;
- № 31ТР — ул. Милославская — ст. м. Лукьяновская;
- № 32ТР — ул. Северная — ул. Сошенко;
- № 33ТР — Минский массив — железнодорожный вокзал «Южный»;
- № 35ТР — просп. Свободы — ул. Кадетский Гай;
- № 36ТР — ул. Северная — ул. Чернобыльская;
- № 37ТР — ул. Милославская — ст. м. Лесная;
- № 38ТР — ст. м. Выдубичи — Музей истории Украины во Второй мировой войне;
- № 40ТР — ул. Кадетский Гай — Дворец спорта;
- № 41ТР — ул. Тулузы — ст. м. Святошин;
- № 42ТР — ул. Ольжича — ст. м. Лыбедская;
- № 43ТР — Кибцентр — Дарницкая площадь;
- № 44ТР — ул. Северная — просп. Степана Бандеры;
- № 45ТР — ст. м. Выставочный центр — ст. м. Васильковская;
- № 47ТР — ул. Милославская — ст. м. Минская;
- № 50КР — ул. Милославская — Дарницкая площадь;
- № 50ТР — ул. Милославская — ст. м. Лыбедская.
Автобусы вместо трамваев будут курсировать по следующим маршрутам:
- № 1Т — Михайловская Борщаговка — ст. Старовокзальная;
- № 3Т — ст. Жюля Верна — ст. Старовокзальная;
- № 12Т — Пуща-Водица — пл. Тараса Шевченко;
- № 14Т — просп. Видрадный — Контрактовая площадь;
- № 16Т — Контрактовая площадь — ст. м. Героев Днепра;
- № 19Т — Контрактовая площадь — пл. Тараса Шевченко;
- № 22Т — просп. Воскресенский — ЗЗБК;
- № 27Т — ул. Милославская — ст. м. Позняки;
- № 28Т — ул. Милославская — ст. м. Лесная;
- № 29Т — ст. м. Бориспольская — ст. м. Лесная.
В КГГА предупредили, что автобусы не смогут полностью компенсировать объемы перевозок электротранспорта. Их количество будет определяться с учетом наличия автобусов и водителей, пассажиропотока и ситуации в городе.
Расписание движения дублирующих автобусов в ближайшее время будет опубликовано на сайте Киевпастранса.
В КГГА подчеркнули, что Киевский метрополитен в настоящее время работает в штатном режиме, однако его дальнейшая работа будет зависеть от ситуации в энергосистеме. О возможных изменениях пассажиров будут информировать через официальные ресурсы метрополитена.
Движение трамваев и троллейбусов возобновят после стабилизации ситуации в энергосистеме.
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