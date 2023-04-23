«Украинцы уверенно держат Часов Яр». Интервью с Цаплиенко — о ситуации вблизи Бахмута, наступлении ВСУ и двусмысленной трактовке победы

23 апреля, 08:35
NV Премиум
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Украинский военнослужащий едет на линию фронта на бахмутском направлении. Часов Яр, 12 апреля 2023 года. (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Украинский военнослужащий едет на линию фронта на бахмутском направлении. Часов Яр, 12 апреля 2023 года. (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Автор: Алексей Тарасов

Военный журналист Андрей Цаплиенко посетил пригород Бахмута — город Часов Яр в Донецкой области.

По его словам, захват населённого пункта врагом будет означать котел для защитников Бахмута.

Насколько сложная ситуация, к чему готовятся бойцы Сил обороны и что говорят местные, Цаплиенко рассказал в интервью Radio NV.

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— Что вы увидели в Часовом Яру? Я знаю, что вы общались и с гражданскими, и с военными. Понятно, что многое осталось за кадром. Каково ваше главное впечатление от того, что вы увидели?

— Главное впечатление, что украинцы уверенно держат Часов Яр. Там достаточно много наших сил разных подразделений. Люди достаточно мотивированы.

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Но там еще и достаточно много мирных жителей, которые отказываются по разным причинам уезжать. Некоторые даже пытаются вести там бизнес — работают несколько магазинов. Я посмотрел — действительно в ужасных, страшных условиях люди работают.

Теги:   Донецкая область Интервью NV Андрей Цаплиенко Херсонская область Бахмут Частная военная компания Вагнера Радио NV Война России против Украины Рамштайн вагнеровцы Часов Яр

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