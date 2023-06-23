Вредно для здоровья. Эколог объясняет, можно ли употреблять в пищу речную рыбу после подрыва Каховской ГЭС 23 июня, 21:15 Линии электропередач над высохшим Каховским водохранилищем после подрыва дамбы в Новой Каховке на фоне нападения России на Украину, вблизи города Никополь, Днепропетровская область (Фото:REUTERS/Stringer)

Подрыв Каховской ГЭС грозит массовым уничтожением рыбы в пресных водоемах, кроме того, негативно отразится и на жителях моря. Об этом в комментарии NV рассказал Владислав Балинский, химик, биолог, глава общественной организации Зеленый лист.

В течение последних дней на подтопленных в результате взрыва на Каховской ГЭС территориях сходит вода. Поэтому в озерцах или лужах может оказаться большое количество рыбы. Однако есть ее — нельзя, объясняет эколог. Это может быть вредно для человеческого организма.



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«Употреблять такую рыбу нельзя. Мы не знаем, что именно может оказаться в этой рыбе. Вот уже сколько дней — две недели — эта рыба находилась в агрессивной среде с большим количеством загрязнителей», — говорит Владислав Балинский.

Он перечисляет возбудители, которые были зафиксированы в воде после подрыва Каховской ГЭС: это и высокое содержание сальмонеллы, и астроротавирусные инфекции, и холероподобные вибрионы, которые сами по себе не являются холерой, однако вызывают болезни, похожие на холеру, а также — яйца гельминтов. Они могли попасть в воду из-за загрязнения фекальными массами.

Еще одна проблема — это нарушение природного баланса в водной среде. Из-за большого поступления воды из Каховского водохранилища море опресняется, что негативно влияет на морских обитателей. Зато пресноводная рыба, которая была смыта из-за масштабного подтопления, может возвращаться в устья рек, но большинство рыбы все же погибает в Черном море из-за неспособности выжить в соленой воде, отмечает эколог. Например, пресноводная рыба вроде карпа слепнет от высоких показателей соли и теряет способность ориентироваться в пространстве. Остатки мертвой рыбы будут оседать и гнить, вызывая вонь и новые экологические проблемы.

Как сообщал ранее министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, в результате подрыва Каховской ГЭС могли погибнуть около 20 тыс животных.