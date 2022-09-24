«Их здесь ждет черный пакет и белая Лада». Ермак отреагировал на ночные обстрелы Запорожья оккупантами 24 сентября, 11:57 Вражеский обстрел Запорожья (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал ночной ракетный удар оккупантов по жилому дому в Запорожье, где одна женщина погибла, проявлением слабости и ничтожности.

Об этом он написал в своем Telegram.

«Безумие заключается в том, что в параллельной реальности они говорят о „своем Запорожье“. А в настоящей реальности их ждет черный пакет», — прокомментировал Ермак.

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По его словам, формула российского безумия очень проста.

«Война с мирными людьми — черный пакет — белая Лада», — подытожил руководитель ОП.

Глава Запорожской военной администрации Александр Старух сообщал, что одна вражеская ракета попала в жилой сектор областного центра и вызвала пожар в многоэтажном доме. Кроме одного погибшего, семь человек получили ранения. Им была оказана медицинская помощь.

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