«Их здесь ждет черный пакет и белая Лада». Ермак отреагировал на ночные обстрелы Запорожья оккупантами

24 сентября, 11:57
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Вражеский обстрел Запорожья (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Вражеский обстрел Запорожья (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал ночной ракетный удар оккупантов по жилому дому в Запорожье, где одна женщина погибла, проявлением слабости и ничтожности.

Об этом он написал в своем Telegram.

«Безумие заключается в том, что в параллельной реальности они говорят о „своем Запорожье“. А в настоящей реальности их ждет черный пакет», — прокомментировал Ермак.

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По его словам, формула российского безумия очень проста.

«Война с мирными людьми — черный пакет — белая Лада», — подытожил руководитель ОП.

Глава Запорожской военной администрации Александр Старух сообщал, что одна вражеская ракета попала в жилой сектор областного центра и вызвала пожар в многоэтажном доме. Кроме одного погибшего, семь человек получили ранения. Им была оказана медицинская помощь.

https://www.youtube.com/embed/DzORnwKkfTY
Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Российская агрессия Обстрел Запорожье Реакция Андрей Ермак Война России против Украины

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