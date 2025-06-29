В результате ночной атаки РФ в Черкасской области пострадали три человека, повреждена инфраструктура

29 июня, 05:06
Поделиться:
На месте работают экстренные службы (Фото: ГСЧС)

На месте работают экстренные службы (Фото: ГСЧС)

Утром 29 июня в результате масштабной атаки на Украину в Черкасской области пострадали три человека. Была повреждена инфраструктура.

Об этом сообщил председатель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

По предварительной информации, в результате обстрела пострадали три человека, а также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

Реклама

«В результате вражеских атак имеем последствия для объектов гражданской инфраструктуры. По предварительным данным — трое пострадавших», — сообщил Табурец в обращении.

На месте работают экстренные службы. Детали повреждений уточняются.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Черкасская область Черкассы Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies