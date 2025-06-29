В результате ночной атаки РФ в Черкасской области пострадали три человека, повреждена инфраструктура

Утром 29 июня в результате масштабной атаки на Украину в Черкасской области пострадали три человека. Была повреждена инфраструктура.

Об этом сообщил председатель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

По предварительной информации, в результате обстрела пострадали три человека, а также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

«В результате вражеских атак имеем последствия для объектов гражданской инфраструктуры. По предварительным данным — трое пострадавших», — сообщил Табурец в обращении.

На месте работают экстренные службы. Детали повреждений уточняются.