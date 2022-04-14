Украинские морпехи сбили российский беспилотник Орлан-10 14 апреля, 15:21 Цей матеріал також доступний українською Также военные нанесли ранения группе оккупантов, которые пытались спасти беспилотник (Фото:Генштаб)

Подразделение 501-го отдельного батальона морской пехоты сбило российский БПЛА Орлан-10.



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Об этом сообщает Генштаб, не раскрывая где был сбит беспилотник и когда.

Военные заметили БПЛА во время дежурства. Морпехи отметили, что аппарат летел довольно низко — в досягаемости для стрелкового оружия.

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«Морпехи „отработали“, после чего БПЛА упал в нескольких километрах. Туда сразу выдвинулась группа, обнаружившая российских оккупантов. Те под прикрытием бронетранспортера пытались унести свой беспилотник. Морпехи не растерялись, обошли „эвакуаторов“ с флангов и дали бой», — говорится в сообщении.

В результате двое военных РФ получили ранения, им удалось сбежать. Но беспилотник забрать они так и не смогли.

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