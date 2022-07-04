На оккупированном Донбассе прогремели взрывы: горят вражеские склады — видео
Сообщается о взрывах в Снежном, Торезе и Харцызске (Фото:Типичный Донецк/Telegram)
В ночь на понедельник, 4 июля, на оккупированных территориях Донецкой области прогремели взрывы. Их слышали в Снежном, Торезе и Харцызске.
Соответствующие фото и видео опубликованы в Telegram-канале Типичный Донецк.
В ночь на понедельник, 4 июля, в Снежном начался пожар на территории завода Снежнянскхиммаш. Там оккупанты обустроили склад боеприпасов, которые громко детонировали во время пожара.
В Торезе и Харцызске также сообщают о взрывах и сильных пожарах.
2 июля Генштаб ВСУ обнародовал видео, на котором зафиксирован взрыв боеприпасов, принадлежащих российским оккупантам, на востоке Украины.
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